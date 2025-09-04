Καιρός: «48ωρη αστάθεια θα φέρει ζώνη καταιγίδων» – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Καιρός με αστάθεια και σήμερα, Πέμπτη (4/9), ενώ καλοκαιρινά θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι «και σήμερα θα συνεχιστεί η αστάθεια με τη θερμοκρασία να αρχίζει να τραβάει την κατηφόρα, ιδιαίτερα για την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Θα περιοριστεί η ζέστη προς τα νότια – νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας.

Στην ουσία η χώρα μας επηρεάζεται από ασταθείς αέριες μάζες, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα και την ίδια χρονική στιγμή μέτωπα κακοκαιριών αρχίζουν να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έτσι μεγάλο τμήμα της κεντρικής Ευρώπης επηρεάζεται από βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες».

Σήμερα, στον ηπειρωτικό κορμό θα κυριαρχήσει άστατος καιρός, που σημαίνει ότι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες ακόμη και ισχυρές τοπικά καταιγίδες, με έμφαση την Θεσσαλία, την Μακεδονία, την Ήπειρο, ακόμη όμως και στο εσωτερικό της Ηπείρου και κατά κανόνα σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις τις Πελοποννήσου.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια. Βοριάδες θα κυριαρχήσουν μέσα στο Αιγαίο, φθάνοντας ακόμα και τα 7 μποφόρ. Ακόμη και μέσα στο Ιόνιο θα βλέπουμε ανέμους με τοπικά ισχυρές εντάσεις.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι τα μελτέμια, τα οποία στο Αιγαίο θα φθάνουν ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Όπως τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, «η αστάθεια πλέον περιορίζεται σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας μας και πλέον θερμοκρασιακά θα είμαστε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή μέγιστες θερμοκρασίες στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλοκαιρινά λοιπόν θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας που χωρίς να περιμένουμε κάτι το ανησυχητικό, θα κυριαρχήσουν οι βοριάδες.

Η έντονη ξηρασία, οι βοριάδες και οι υψηλές θερμοκρασίες, είναι δυνατόν να ξεκινήσουν και να εξαπλώσουν μέτωπα πυρκαγιών».

