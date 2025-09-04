Ο Τραμπ δεσμεύεται για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: «Δεν είναι ακόμα έτοιμοι» αλλά «θα συμβεί κάτι»

Προσηλωμένος στην επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CBS News.

Παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική των απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη θέση του ως ρεαλιστική και αισιόδοξη.

Ακόμα, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο ηγέτες χειρίζονται αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι στις διαπραγματεύσεις.

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και το συζητώ με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ωστόσο, κάτι θα συμβεί. Θα το πετύχουμε», προσέθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες, Τετάρτη (3/9) ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, μετά την αποτυχία της συνάντησης κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο να επιτύχει κάποια σημαντική πρόοδο. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει τηλεφωνικά σήμερα, Πέμπτη με τον Ζελένσκι.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος έρθει στη Μόσχα, αλλά ότι οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε την πρόταση της Μόσχας ως τόπου διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ έρχονται την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Ρωσία πραγματοποίησε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, που είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άτομα να χάσουν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία. «Νομίζω ότι θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα», προσέθεσε.

«Ειλικρινά, νόμιζα ότι το θέμα με τη Ρωσία θα ήταν από τα ευκολότερα που έχω αντιμετωπίσει, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δύσκολο από κάποια άλλα», είπε.

Ανέλυσε την προσέγγισή του για επίλυση διαφορών με διπλωματικά μέσα

Ο Τραμπ ανέλυσε στο CBS News την προσέγγισή του κατά τη διάρκεια διπλωματικών διαπραγματεύσεων, είτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία είτε σε άλλες συγκρούσεις. Όπως είπε η προσέγγιση είναι να συγκεντρώνει τους βασικούς ηγέτες σε ένα δωμάτιο και να τους βάζει να διαπραγματευτούν μία συμφωνία σε πραγματικό χρόνο, συχνά με την καθοδήγησή του. Όπως είπε, απαιτεί υπομονή, ακόμη και όταν επιδιώκεται μια γρήγορη λύση, αλλά πιστεύει ότι έχει αποδώσει καρπούς.

Όταν ρωτήθηκε αν μερικές φορές πρέπει να «περιμένει να περάσει η καταιγίδα», απάντησε: «Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις αυτό. Ευτυχώς, είχαμε μερικές πολύ καλές μέρες και μόλις τους φέρνω σε ένα δωμάτιο μαζί, ή τουλάχιστον τους κάνω να μιλήσουν μεταξύ τους, φαίνεται να τα καταφέρνουν. Έχουμε σώσει εκατομμύρια ζωές».

Πέρα από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες ότι πρέπει να του αναγνωριστεί το τέλος έξι ή επτά πολέμων κατά τη διάρκεια της θητείας του και ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν επισημάνει μία λίστα με επτά συγκρούσεις στις οποίες αναφέρεται ο πρόεδρος: Ισραήλ και Ιράν, Ρουάντα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν, Ταϊλάνδη και Καμπότζη, Ινδία και Πακιστάν, Αίγυπτος και Αιθιοπία, και Σερβία και Κόσοβο.

Ορισμένοι αναλυτές εξωτερικής πολιτικής έχουν επικρίνει τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι πολλές από αυτές τις συγκρούσεις παραμένουν άλυτες ή δεν ήταν πόλεμοι πλήρους κλίμακας ή ότι ο Τραμπ δεν ήταν ο κεντρικός παράγοντας των συνομιλιών.

Αρκετοί σύμμαχοι του Τραμπ δήλωσαν στο CBS News ότι το έργο που έχει επιτελέσει ο ίδιος και η κυβέρνησή του ήταν καθοριστικό για την προώθηση των διαπραγματεύσεων.

«Πολλές φορές, μαλώνουν μεταξύ τους για τόσο πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News. «Μαλώνουν μεταξύ τους για τόσο πολύ καιρό, που δεν σκέφτονται καν την ειρήνη. Έχει γίνει απλώς ένας τρόπος ζωής. Και όταν τους φέρνω μαζί, τους μαζεύω όλους σε ένα δωμάτιο, καταφέρνω να τους πείσω. Ας προχωρήσουμε. Ας κάνουμε ειρήνη. Αρκετά πια. Έχετε χάσει αρκετές ζωές».

Τι απάντησε για το Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο CBS News ότι δεν επιδιώκει το Νόμπελ Ειρήνης. Ο νικητής του βραβείου για το 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα.

«Δεν έχω τίποτα να πω γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σταματήσω τους πολέμους. Δεν επιδιώκω την προσοχή. Θέλω απλώς να σώσω ζωές», προσέθεσε.