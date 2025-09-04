Κίνηση για «γερά νεύρα» και σήμερα: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση με το «καλημέρα» σε πολλούς δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές καθυστερήσεις.

Στον Κηφισό η κίνηση διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία, ειδικά στο τμήμα από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι ουρές των οχημάτων παραμένουν ατελείωτες.

Προβλήματα σε Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά

Αντίστοιχα, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, ενώ έντονη κίνηση παρατηρείται και σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση και την κυκλοφορία στην περιοχή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.