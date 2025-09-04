Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία – Οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι τέλος του μήνα

Φορολογικός Γολγοθάς ο τρέχων μήνας για πολλούς πολίτες καθώς μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να τακτοποιήσουν μια σειρά από εκκρεμότητες προς την Εφορία.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όσοι από τους υπόχρεους δεν προβούν στην παραπάνω ενέργεια, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με έξτρα φόρους και κυρώσεις.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις

Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να τακτοποιηθούν προς την Εφορία μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός είναι οι εξής:

Έβδομη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ για το φορολογικό έτος 2024

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων να εξοφλήσουν την έβδομη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ για το φορολογικό έτος 2024 από τις 12 που είναι συνολικά. Η προθεσμία αυτή αφορά όσους έχουν επιλέξει να αποπληρώσουν τον φόρο με αυτόν τον τρόπο αλλά ισχύει και για εκείνους που έχουν εντάξει την οφειλή τους στη ρύθμιση των 24 δόσεων. Επίσης επισημαίνεται πως εάν ο υπόχρεος δεν πληρώσει εγκαίρως τη δόση της ρύθμισης, τότε θα έχει μια προσαύξηση της τάξεως του 15%. Ωστόσο εάν δεν γίνει η αποπληρωμή δύο συνεχόμενων δόσεων, τότε ακυρώνεται η ρύθμιση και η οφειλή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη.

ΦΠΑ

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) μηνός Αυγούστου των επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία.

Ποιες άλλες εκκρεμότητες θα πρέπει να τακτοποιήσετε

Επίσης άλλες εκκρεμότητες που θα πρέπει να κλείσουν άμεσα είναι οι εξής:

Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής

Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου γίνεται η υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που έγιναν κατά τον προηγούμενο μήνα.

ΚΟΤ

Στις 22 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αναφορικά με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) για το 2025. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ με τους κωδικούς του Taxisnet. Διευκρινίζεται πως σε αυτήν την ενέργεια θα πρέπει να προβούν και οι δικαιούχοι του ΚΟΤ διότι σε διαφορετική περίπτωση θα απενταχθούν αυτόματα από το σύστημα.

Επιστροφή ενοικίου

Η 30η Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση του αριθμού μισθωτηρίου (κωδικού 081) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων φυσικών προσώπων αναφορικά με την ετήσια επιστροφή του ενοικίου. To «επίδομα» αυτό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ποσού ενοικίου και αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που μισθώνουν την κύρια ή φοιτητική κατοικία τους. Επίσης επισημαίνεται πως το ανώτατο ποσό της επιστροφής ενοικίου ορίζεται στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.