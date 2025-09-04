Επίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται πάνω από 800 ευρώ και πότε θα το λάβουν – Όλες οι λεπτομέρειες

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

ενοίκια

Πονοκέφαλο αποτελεί για την κυβέρνηση το υψηλό κόστος της στέγασης. Τα ενοίκια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατέγραψαν άνοδο τον Ιούλιο 11,3% σε ετήσια βάση και ο ηλεκτρισμός 18,9%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η κυβέρνηση βλέποντας να αυξάνεται σημαντικά το κόστος στέγασης αποφάσισε να επιστρέφει κάθε Νοέμβριο ένα ενοίκιο έως 800 ευρώ ετησίως για την κύρια κατοικία, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί, και αντίστοιχο ποσό για φοιτητική στέγη.

Πώς θα δοθεί η ενίσχυση

Μάλιστα αν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου (Κωδικός 081) στη φορολογική δήλωση, δεν χρειάζεται να γίνει αίτηση. Αν ωστόσο δεν έχει συμπληρωθεί, υπάρχει δυνατότητα έως 30 Σεπτεμβρίου με μία τροποποιητική δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα να συμπληρωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου, προκειμένου να είναι εύκολη η ταυτοποίηση της μισθωτικής σχέσης.

Ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ένας από τους λόγους που αυξάνονται τα ενοίκια είναι η λήψη του συγκεκριμένου μέτρου. Σημειώνεται ότι για την καταβολή της ενίσχυσης προβλέπονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ποσό και τα κριτήρια για τη χορήγηση

Αναλυτικά αυτά είναι τα εξής:

  • Άγαμος με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ
  • Έγγαμοι ή συμφώνου συμβίωσης, με οικογενειακό εισόδημα έως 28.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και ακίνητη περιουσία 120.000 προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και επιπλέον 20.000 για κάθε άλλο μέλος
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: εισόδημα έως 31.000 ευρώ με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου και ακίνητη περιουσία 120.000 προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος
  • Για φοιτητές αρκεί μόνο το εισοδηματικό κριτήριο, εφόσον το μίσθωμα δηλώνεται από τον ίδιο τον φοιτητή.

Ποιο είναι το ύψος των μισθωμάτων που δηλώνονται στην εφορία

Σύμφωνα με στοιχεία των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων (για το φορολογικό έτος 2023), όπως τα έχει δημοσιοποιήσει το οικονομικό επιτελείο:

  • 1.188.345 νοικοκυριά δήλωσαν δαπάνη ενοικίου (κύρια ή φοιτητική κατοικία).

Από τα 1,18 εκατ. νοικοκυριά:

  • 1.092.901 δήλωσαν δαπάνη κύριας κατοικίας.
  • 83.733 δήλωσαν φοιτητική κατοικία.
  • 11.711 δήλωσαν και τις δύο περιπτώσεις.

Η συνολική δαπάνη για ενοίκια αγγίζει τα 3,6 δισ. ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο ενοίκιο ανά νοικοκυριό διαμορφώνεται στα 3.058 ευρώ ή 255 ευρώ.  

 

 

 

07:56 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία – Οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι τέλος του μήνα

Φορολογικός Γολγοθάς ο τρέχων μήνας για πολλούς πολίτες καθώς μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπ...
16:26 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΤτΕ: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τα επιτόκια των νέων δανείων

Μειώθηκαν τα επιτόκια των νέων δανείων τον Ιούλιο, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ε...
12:16 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Σχολικά είδη: Αύξηση στις τιμές – Τα στοιχεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Αυξάνεται το κόστος των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά. Όπως προκύπτει από την πρόσφατη δ...
10:54 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΡΓΑΝΗ: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένες υπερωρίες στο 7μηνο του 2025

Αυξήθηκαν κατά 80% οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργα...
