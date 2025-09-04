Μάρκο Ρούμπιο: Στο Εκουαδόρ ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ για ενίσχυση της συνεργασίας στην ασφάλεια

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Εκουαδόρ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση της αυξημένης βίας που πλήττει τη χώρα. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκεται η προσπάθεια για στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση του Κίτο σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Σήμερα, Πέμπτη, ο Ρούμπιο θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, ηγέτη της δεξιάς παράταξης, ο οποίος, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ, στηρίζει την επιλογή να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στον στρατό για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο εσωτερικό της χώρας. Η συνάντηση αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, με κύριο άξονα την ενίσχυση της παρουσίας των ενόπλων δυνάμεων σε περιοχές όπου καταγράφεται έξαρση της βίας.

