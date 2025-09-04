Νέα πρόταση της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας – Απόρριψη από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η Χαμάς επανέλαβε την Τετάρτη την πρόθεσή της να συνάψει συνολική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της οποίας θα απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές.

Η ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ήρθε ως απάντηση στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ, για την άμεση απελευθέρωση των περίπου 20 ομήρων που εκτιμάται ότι παραμένουν εν ζωή στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε την τοποθέτηση της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την «ακόμη ένα παραμύθι» χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ο κ. Νετανιάχου επαναβεβαίωσε, σύμφωνα με το γραφείο του, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, αφοπλιστεί η Χαμάς, αποστρατιωτικοποιηθεί ο θύλακας, το Ισραήλ αποκτήσει πλήρη έλεγχο ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας και αναλάβει τη διακυβέρνηση «εναλλακτική» πολιτική κυβέρνηση που δεν θα αποτελείται ούτε από τη Χαμάς, ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Τον Αύγουστο η Χαμάς ανακοίνωνε πως αποδέχεται συμφωνία για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, που θα προέβλεπε την επιστροφή 10 ομήρων στη ζωή και σορών θανόντων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατούμενων.

Πηγή στις αιγυπτιακές πληροφορίες πληροφοριών ανέφερε πως η πρόταση που αποδέχτηκε η Χαμάς συμπεριλάμβανε την αναστολή των ισραηλινών επιχειρήσεων για 60 ημέρες και πλαίσιο διαπραγματεύσεων για να τελειώσει ο πόλεμος που οδεύει να συμπληρώσει δυο χρόνια.

Μέρες αργότερα ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωνε πως η κυβέρνησή του θα άρχιζε «αμέσως» διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση «όλων» των ομήρων και το τέλος του πολέμου με τους όρους του Ισραήλ.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα 47 παραμένουν ακόμη στη Γάζα, όμως 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 63.746 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

