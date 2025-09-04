Ισημερινός: Δύο πολιτικοί κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψηφίου για την προεδρία

Δύο πολιτικά πρόσωπα που συνδέονταν με τον πρώην πρόεδρο του Ισημερινού, Ραφαέλ Κορέα, μαζί με έναν επιχειρηματία, βρίσκονται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης και αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις για την ηθική αυτουργία στη δολοφονία του υποψηφίου προέδρου Φερνάντο Βιγιαβισένσιο το 2023. Η εισαγγελία της χώρας ανακοίνωσε ότι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται εκτός Ισημερινού, με τον έναν να έχει καταφύγει στη Βενεζουέλα και τους άλλους δύο να εντοπίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κατηγορούμενοι είναι ο Χοσέ Σεράνο, πρώην υπουργός και κεντρικό στέλεχος της κυβέρνησης Κορέα, ο πρώην βουλευτής Ρόνι Αλεάγα, καθώς και ο επιχειρηματίας Χαβιέρ Χορδάν. Σύμφωνα με την εισαγγελία, και οι τρεις θα δικαστούν για την υπόθεση, ενώ αν καταδικαστούν, είναι αντιμέτωποι με ποινές που φτάνουν έως και τα 26 χρόνια κάθειρξης.

Η δολοφονία του Φερνάντο Βιγιαβισένσιο σημειώθηκε στις 9 Αυγούστου 2023, όταν ένοπλοι από την Κολομβία τον πυροβόλησαν θανάσιμα έξω από αίθουσα στην πρωτεύουσα Κίτο, λίγο μετά το τέλος της προεκλογικής του ομιλίας και μόλις μία εβδομάδα πριν από τις πρόωρες εκλογές. Ο δράστης σκοτώθηκε αμέσως από τους σωματοφύλακες του πολιτικού, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε υψηλά ποσοστά δημοτικότητας.

Την επόμενη χρονιά, πέντε πρόσωπα που κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στο σχέδιο της δολοφονίας καταδικάστηκαν σε ποινές που φτάνουν έως και τα 34 χρόνια κάθειρξης. Παράλληλα, έξι Κολομβιανοί, που θεωρήθηκαν μέλη της ομάδας εκτελεστών και συνελήφθησαν αμέσως μετά το έγκλημα, βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στη φυλακή.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι, μετά από αίτημά της, δικαστής στο Κίτο διέταξε την προφυλάκιση του Ρόνι Αλεάγα, ο οποίος βρισκόταν ήδη υπό έρευνα για υπόθεση διαφθοράς και είχε διαφύγει στη Βενεζουέλα πριν από έναν χρόνο. Την ίδια ώρα, ο Χοσέ Σεράνο και ο επιχειρηματίας Χαβιέρ Χορδάν βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Σεράνο συνελήφθη στο Μαϊάμι πριν από έναν μήνα για ζήτημα που σχετίζεται με την άδεια παραμονής του στη χώρα.