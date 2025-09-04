Ζέτα Μακρυπούλια: Καλωσόρισε τον Σεπτέμβριο με φωτογραφίες από τους Αρκιούς

Η Ζέτα Μακρυπούλια θέλησε να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και να καλωσορίσει τον Σεπτέμβριο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στους Αρκιούς, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε η παραλία Τηγανάκια, ένα από τα πιο φημισμένα σημεία του νησιού, όπου πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές.

Σε ορισμένες από τις εικόνες ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας μπικίνι, ενώ σε άλλες αποτυπώνεται το μαγευτικό τοπίο. Η ίδια ανέφερε ότι οι εμπειρίες της από εκεί θα τη συντροφεύουν και τους χειμερινούς μήνες.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε παιδιά. Αυτά τα νερά, αυτές οι βουτιές, αυτά τα μέρη θα με συντροφεύουν όλο το χειμώνα. Ελπίζω να κρατήσατε κι εσείς στιγμές, ώστε να ανατρέξει το μυαλό, όταν πιεστεί ή δυσκολευτεί από την καθημερινότητά».