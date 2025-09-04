Τουρκία: Απαγορεύθηκε συναυλία του Γάλλου τραγουδιστή, Ενρίκο Μασιάς, λόγω των φιλοϊσραηλινών θέσεών του

Τουρκία: Απαγορεύθηκε συναυλία του Γάλλου τραγουδιστή, Ενρίκο Μασιάς, λόγω των φιλοϊσραηλινών θέσεών του

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι απαγόρευσαν την προγραμματισμένη για την Παρασκευή συναυλία του γάλλου τραγουδιστή Ενρίκο Μασιάς στην Κωνσταντινούπολη, μετά τις εκκλήσεις για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εναντίον του καλλιτέχνη λόγω της φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει σχετικά με τον πόλεμο της Γάζας.

Ο 86χρονος καλλιτέχνης, αλγερινοεβραϊκής καταγωγής, έχει υπερασπιστεί κατ’ επανάληψη την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Τραγουδούσα πάντα για την ειρήνη μεταξύ εβραίων και μουσουλμάνων. Ανέκαθεν. Είμαι ο πρώτος εβραίος που ένωσε εβραίους και μουσουλμάνους», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο Ledend η οποία προβλήθηκε στα μέσα Αυγούστου. «Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν υποστηρίζω τη βία των τρομοκρατών. (…) Και εάν υπήρξε βία από την ισραηλινή πλευρά, ήταν εξαιτίας της Χαμάς», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως δεν είχε «τίποτα εναντίον των Παλαιστινίων».

Η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Έκτοτε, περισσότεροι από 63.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

