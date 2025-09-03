Λίλιαν Αρχοντή: Στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» έδωσα την ψυχή μου και αυτό το κατάλαβε ο κόσμος

Η Λίλιαν Αρχοντή, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την θρυλική κωμική σειρά του ANT1 «Κωνσταντίνου και Ελένης», στην οποία είχε υποδυθεί την «Φιόνα», έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα «ON Time».

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων μίλησε για το αγαπημένο σίριαλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ήταν «ο ρόλος της ζωής μου και από αυτόν με αγάπησε ο κόσμος».

Έχεις παίξει στο θέατρο με σπουδαία ονόματα, αλλά από την τηλεόραση και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά έγινες γνωστή. Σε ενοχλεί αυτό;

Στον Χάρη Ρώμα και στην Άννα Χατζησοφιά, που μου έγραψαν τον ρόλο της «Φιόνας» στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», χρωστάω την αναγνωρισιμότητα μου και τους ευχαριστώ. Φυσικά και δεν με ενοχλεί. Το αντίθετο. Ήταν ένας ρόλος στον οποίο έδωσα την ψυχή μου και αυτό το κατάλαβε ο κόσμος.

Ήταν ο ρόλος της ζωής μου και από αυτόν με αγάπησε ο κόσμος. Είναι κομμάτι της ζωής μου πολύ σημαντικό. Και όταν με φωνάζουν «Φιόνα, μοναδική μου αγάπη», θα με πειράξει αυτό; Είναι πολύ όμορφο. Μου λένε μαμάδες που έρχονται στο θέατρο με παιδάκια: «Για να φάει, πρέπει το μεσημέρι να δει “Κωνσταντίνου και Ελένης”». Να μη χαρώ γι’ αυτό; Τιμή μου και καμάρι μου.