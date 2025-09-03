Στέλλα Κονιτοπούλου: «Δεν σέβονται οι νέοι τραγουδιστές, εγώ το έχω νιώσει αυτό…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στέλλα Κονιτοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/stellakonitopoulou_official

Καλεσμένοι στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Τετάρτης (3/9) η Στέλλα Κονιτοπούλου και ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Στη διάρκεια της συνέντευξης η τραγουδίστρια, η οποία έχει μία πορεία 40 ετών, μίλησε για τις αντιρρήσεις που είχε η μητέρα της όταν της είπε ότι θα εργαστεί και εκείνη στη μουσική βιομηχανία, ενώ εξέφρασε και την ενόχλησή της με νέους καλλιτέχνες, που σύμφωνα με την ίδια δεν σέβονται την ιστορία που υπάρχει πίσω από τα κομμάτια που ερμηνεύουν.

Αναφερόμενη στην πορεία της, η Στέλλα Κονιτοπούλου είπε πως: «Κλείνω 38-40 χρόνια στο τραγούδι, από 13 ετών έχω ξεκινήσει. Όλοι ξεκινούσαμε μικροί, έτσι ήταν στην οικογένειά μας. Όταν ξεκίνησα η μαμά μου είχε αντιρρήσεις, βρήκα όμως εγώ μετά τον δρόμο. Ήταν σκληρή η δουλειά τότε, τα πανηγύρια, εκείνη μεγάλωνε 3 παιδιά μόνης της, ξενυχτούσε και δεν προλάβαινε. Το είχε πάρει μέσα στο σκεπτικό της, ότι είναι κάτι σκληρό και δεν θα ήθελε να ακολουθήσει το παιδί της την ίδια δουλειά. Μου έλεγε ότι δεν θα αντέξω και ότι θέλει σκληρό στομάχι».

«Στη ζωή μου δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, με γεμίζει τόσο πολύ. Όταν έχω δουλειά, κλείνει το στομάχι μου και δεν θέλω να φάω καθόλου. Με ολοκληρώνει τόσο πολύ η δουλειά μου, που δεν πεινάω καθόλου. Αφοσιώνομαι εκεί και δεν έχω όρεξη», εξομολογήθηκε.

 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Στέλλα Κονιτοπούλου εξήγησε ότι: «Δεν σέβονται τα νέα παιδιά, εγώ το έχω νιώσει αυτό. Βγαίνουν, τραγουδάνε, οκ, υπάρχει όμως και μια ιστορία πίσω. Πρέπει αυτό να το τιμάς, κατά τη δική μου άποψη, αλλά δεν το λέει κανένας, δεν το αναγνωρίζει κανείς από τους μικρούς. Δεν γκρινιάζω, λέω την αλήθεια».

22:08 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

