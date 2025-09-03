Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε την πρώτη πρόβα νυφικού; – Η ανάρτηση που γέννησε ερωτήματα

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής τον περασμένο Μάιο έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου, στη διάρκεια ταξιδιού τους στο Παρίσι. Το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο και όλα δείχνουν πως δεν θα αργήσουν να παντρευτούν. Μάλιστα, ένα σημερινό (3/9) Instagram story της παρουσιάστριας, γέννησε ερωτήματα και πολλοί αναρωτιούνται αν έκανε την πρώτη πρόβα για το νυφικό της.

Στο story της, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μία φωτογραφία της, στην οποία την βλέπουμε να ποζάρει με την γνωστή σχεδιάστρια μόδας Μαρία Κονίδη, στο ατελιέ της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανάρτησή της η παρουσιάστρια δεν ξεκαθάρισε αν βρέθηκε στον οίκο νυφικών για τον δικό της γάμο ή για κάποιον άλλον λόγο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Κατερίνας Καινούργιου στον καλό της φίλο Ανέστη Ευαγγελόπουλο, για το podcast του, είχε μιλήσει και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος μάλιστα είχε δώσει κάποιες πληροφορίες για τον γάμο του με την σύντροφό του.

Τότε, ο επιχειρηματίας είχε αναφέρει ότι: «Το πότε θα γίνει ο γάμος δεν είναι ακόμα σίγουρο, θα είναι προς τον χειμώνα. Ο κουμπάρος ο ένας θα είσαι εσύ φυσικά και ο άλλος ένας φίλος. Να πω πού θα γίνει ο γάμος; Μάλλον στο Παρίσι».