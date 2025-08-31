Κατερίνα Καινούργιου: Στιγμές χαλάρωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το σκυλάκι τους λίγο πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής της

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της προσωπικής της ζωής βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμές της κοινής του καθημερινότητας στα social media, δείχνοντας ξεκάθαρα τον έρωτά του.

Το Σάββατο 30/8, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ο αγαπημένος της φαίνεται να χαλαρώνει αγκαλιά με το σκυλάκι τους, την Alaia.

Η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού στην Πάρο, εκεί όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Μαζί απόλαυσαν ήρεμες και ξέγνοιαστες διακοπές, πριν επιστρέψουν στα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην πρωινή ζώνη του Alpha, με την πρεμιέρα της εκπομπής της να πλησιάζει. Μέχρι τότε, αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της στο πλευρό του αγαπημένου της.

Υπενθυμίζεται ότι, παρά τον αρραβώνα τους, η Κατερίνα Καινούργιου έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ο γάμος δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για εκείνη: «Δεν ανυπομονώ για την ημέρα του γάμου μου, έχω άλλα πράγματα να λύσω αυτή την περίοδο, πολύ πιο σημαντικά.  Δεν είναι αυτό που με «καίει» αυτή τη στιγμή. Ενώ είμαστε μαζί και συζούμε και είμαστε μια χαρά και προχωράνε όλα, θα έρθουν όλα σιγά – σιγά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πριν λίγους μήνες.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή / instagram

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ογκολόγος προειδοποιεί: Πότε αυτό το σημάδι στο στόμα μπορεί να είναι ένδειξη καρκίνου

«Τρομακτική» πάθηση κάνει γυναίκα να βλέπει τους ανθρώπους σαν δράκους – Τι συνέβη στην 52χρονη

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις – Το 84% ζητεί νέο θεσμι...

ΕΣΠΑ: 3 προγράμματα για ανέργους και μικρές επιχειρήσεις

Google: Νέα αναβάθμιση στο Gmail – Γιατί χρειάζεστε νέο κωδικό πρόσβασης

Το πιο περίεργο Ρεκόρ Γκίνες: Άνδρας δέχτηκε 96 χτυπήματα με βρεγμένα σφουγγάρια στο πρόσωπο σε ένα λεπτό – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
09:27 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ελένη Φουρέιρα: Αποχαιρετά τον Αύγουστο αγκαλιά με τον μικρό Ερμή – Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της

Με μια νέα ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα  αποχαιρέτησε τον Αύγουστο. ...
04:45 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Κίμων Κουρής: «Ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι και ένιωσα ότι με αφορά»

Ο Κίμων Κουρής μίλησε για το πώς η υποκριτική μπήκε τυχαία στη ζωή του, αλλά τελικά έγινε το π...
03:45 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ευγενία Σαμαρά: Οι ευχές της Ζέτας Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της

Η Ευγενία Σαμαρά είχε το Σάββατο (30/8) τα γενέθλιά της και δέχτηκε αμέτρητες ευχές από φίλους...
03:00 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Βίκυ Καγιά: Αναβίωσε σκηνές από το GNTM μαζί με τη Δανάη Παππά

Η Βίκυ Καγιά έκανε μια μικρή «απόδραση» στη Βενετία, με αφορμή το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix