Κατερίνα Καινούργιου: Στιγμές χαλάρωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το σκυλάκι τους λίγο πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής της

Σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της προσωπικής της ζωής βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμές της κοινής του καθημερινότητας στα social media, δείχνοντας ξεκάθαρα τον έρωτά του.

Το Σάββατο 30/8, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ο αγαπημένος της φαίνεται να χαλαρώνει αγκαλιά με το σκυλάκι τους, την Alaia.

Η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού στην Πάρο, εκεί όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Μαζί απόλαυσαν ήρεμες και ξέγνοιαστες διακοπές, πριν επιστρέψουν στα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην πρωινή ζώνη του Alpha, με την πρεμιέρα της εκπομπής της να πλησιάζει. Μέχρι τότε, αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της στο πλευρό του αγαπημένου της.

Υπενθυμίζεται ότι, παρά τον αρραβώνα τους, η Κατερίνα Καινούργιου έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ο γάμος δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για εκείνη: «Δεν ανυπομονώ για την ημέρα του γάμου μου, έχω άλλα πράγματα να λύσω αυτή την περίοδο, πολύ πιο σημαντικά. Δεν είναι αυτό που με «καίει» αυτή τη στιγμή. Ενώ είμαστε μαζί και συζούμε και είμαστε μια χαρά και προχωράνε όλα, θα έρθουν όλα σιγά – σιγά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πριν λίγους μήνες.