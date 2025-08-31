Τροχαίο στην Πάτρα: Συγκλονίζει ο πατέρας της 7χρονης – «Το παιδί μου λέει “μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η 7χρονη Μαρία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν οδηγός μηχανής φέρεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να παρασύρει τόσο το κοριτσάκι που σώθηκε, χάρη στην αυτοθυσία της 86χρονης γειτόνισσάς της που το προστάτευσε, με τον θάνατό της.

Ο πατέρας της μικρής, Γιώργος Κωστούρος, μίλησε στο OPEN, περιγράφοντας την κατάσταση της κόρης του. Όπως ανέφερε, η 7χρονη έχει υποστεί κατάγματα σε χέρια, πόδια, στην αριστερή πλευρά αλλά και στον αυχένα, ενώ η ψυχολογική της κατάσταση είναι εξίσου εύθραυστη.

«Υποφέρει, πονάει και κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Το μόνο που μου λέει είναι “μπαμπά, ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”. Με την ηλικιωμένη μας χωρίζουν 15 μέτρα μπαλκόνι με μπαλκόνι. Την ξέραμε 15-17 χρόνια. Ήρθε την Παρασκευή, λίγο πριν από τις 9, μου χτύπησε το θυροτηλέφωνο και μου είπε “Γιώργο, θέλω να πάρω τη Μαρία στο πάρκο”. Μισή ώρα πριν, η Μαρία έλεγε πως ήθελε να πάει σε εκείνη να παίξει», περιέγραψε ο πατέρας.

Λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, η οικογένεια ενημερώθηκε από τραυματιοφορέα του ΕΚΑΒ ότι είχε σημειωθεί σοβαρό ατύχημα. «Πήγαμε στο Καραμανδάνειο και είδαμε το παιδί μας μέσα στα αίματα, να πονάει και να κλαίει. Η γυναίκα μου είχε χάσει τα λογικά της, κι εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Την έβαλαν αμέσως για εξετάσεις, χωρίς να μπορώ να την ακολουθήσω», πρόσθεσε.

