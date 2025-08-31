Ελένη Φουρέιρα: Αποχαιρετά τον Αύγουστο αγκαλιά με τον μικρό Ερμή – Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της

Με μια νέα ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα αποχαιρέτησε τον Αύγουστο. Ανέβασε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της με το γιο της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, οι πιο τρυφερές εικόνες ήταν εκείνες που την δείχνουν να ποζάρει με τον γιο της, Ερμή. Ο μικρούλης, που γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και είναι καρπός του έρωτά της με τον Αλμπέρτο Μποτία, έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητά της.

Με φόντο το καλοκαίρι και ένα χαμόγελο γεμάτο τρυφερότητα, η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε με το κοινό της γλυκές στιγμές. «Ο Αύγουστος έμεινε λίγο περισσότερο στην καρδιά μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, προκαλώντας κύμα αγάπης από τους ακολούθους της από τον λογαριασμό της στο instagram.