Τροχαίο στην Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» λέει ο πατέρας της 7χρονης – Μαρτυρία ότι ο μοτοσικλετιστής παραβίασε κόκκινο φανάρι

Θλίψη και οργή έχει προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/08) στην Ακτή Δυμαιών, στην Πάτρα, όπου μία μοτοσικλέτα παρέσυρε μία 86χρονη γυναίκα και το 7χρονο κοριτσάκι που είχε μαζί της. Η ηλικιωμένη, δυστυχώς, έχασε ακαριαία την ζωή της, ενώ το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο πατέρας της 8χρονης, Γιώργος Κωστούρος, με ανάρτησή του στο Facebook, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».

Σύμφωνα με το flamis.gr, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, εκείνη τη στιγμή ο οδηγός μίας μηχανής, πέρασε την προηγούμενη διασταύρωση, σιγά σιγά, με κόκκινο φανάρι, και ανέπτυξε ταχύτητα. Η ηλικιωμένη μαζί με την 7χρονη βρίσκονταν σχεδόν στη μέση του δρόμου και ο οδηγός που είχε κατεύθυνση προς Πύργο, έπεσε πάνω τους.

Η ηλικιωμένη ουσιαστικά προστάτευσε με το σώμα της, την 8χρονη. «Έσωσε με τον θάνατό της, την κόρη μου» δήλωσε στο flamis.gr ο πατέρας της 7χρονης Μαρίας. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η 71χρονη δεν ήταν η γιαγιά της μικρής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα, όπως έκανε και με την Μαρία το βράδυ της Παρασκευής.

Χαρακτηριστικό της ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός, ότι μετά την θανατηφόρα παράσυρση, η μηχανή βρέθηκε… στα 150 μακριά από το σημείο. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, μετέβη στο Νοσοκομείο “Αγιος Ανδρέας” του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνελήφθη απο αστυνομικούς.

