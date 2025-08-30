Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την ηλικιωμένη

Στη σύλληψη 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησε η Αστυνομία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα μία ηλικιωμένη και ελαφρά τραυματισμένη μία 8χρονη.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Μαξίμου. Σύμφωνα με το flamis.gr, εκείνη τη στιγμή σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οδηγός μίας μηχανής, πέρασε την προηγούμενη διασταύρωση, σιγά σιγά, με κόκκινο φανάρι, και ανέπτυξε ταχύτητα. Η ηλικιωμένη μαζί με την 8χρονη βρίσκονταν σχεδόν στη μέση του δρόμου και ο οδηγός που είχε κατεύθυνση προς Πύργο, έπεσε πάνω τους.

Η ηλικιωμένη ουσιαστικά προστάτευσε με το σώμα της, την 8χρονη. «Έσωσε με τον θάνατό της, την κόρη μου» δήλωσε στο flamis.gr ο πατέρας της 8χρονης Μαρίας. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η 71χρονη δεν ήταν η γιαγιά της μικρής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα, όπως έκανε και με την Μαρία το βράδυ της Παρασκευής.

Χαρακτηριστικό της ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός, ότι μετά την θανατηφόρα παράσυρση, η μηχανή βρέθηκε… στα 150 μακριά από το σημείο. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, μετέβη στο Νοσοκομείο “Αγιος Ανδρέας” του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνελήφθη απο αστυνομικούς. Διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν ότι μπορούσαν για να επανέλθει η άτυχη γυναίκα, ήταν όμως αργά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο εκτός κινδύνου.