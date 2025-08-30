Παιανία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 62χρονος απομακρύνεται από το σημείο της φωτιάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Παιανία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 62χρονος απομακρύνεται από το σημείο της φωτιάς

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ο 62χρονος συλληφθείς για την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην περιοχή Κάντζα Παιανίας, να κινείται με το ποδήλατο κοντά στο σημείο, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Το συγκεκριμένο βίντεο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτός από το βίντεο, οι Αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Ο ίδιος έλαβε προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.

 

11:10 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Οικογενειακή τραγωδία στην Εύβοια: Πέθανε και η 41χρονη σύζυγος του δικυκλιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Υπέκυψε στα τραύματά της και η 41χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε...
11:01 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ο νέος ΟΣΕ μετά τη συγχώνευση τριών φορέων – Τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εταιρεία

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύ...
10:50 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την ηλικιωμένη

Στη σύλληψη 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησε η Αστυνομία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που...
10:07 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 76χρονη αγνοούμενη κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αγίας Τριά...
