Επιβλήθηκε πρόστιμο στον 62χρονο που συνελήφθη για την φωτιά στην Παιανία

Ένας 62χρονος αλλοδαπός συνελήφθη την Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με τη συνδρομή ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου. Ο άνδρας κατηγορείται ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε ξηρά χόρτα, που εκδηλώθηκε στις 26 Αυγούστου 2025 στην Παιανία Αττικής.

Για το περιστατικό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.678,13 ευρώ, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τη συνέχεια της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και άναψε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει το σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του, όμως το αντικείμενο εντοπίστηκε από τις Αρχές και κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο.

