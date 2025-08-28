NYT: Ρωσικά drones στην Γερμανία παρακολουθούν δρόμους μεταφοράς αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία – Διαψεύδει το Κρεμλίνο

Η Ρωσία ή οι πληρεξούσιοί της πετούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης (drones) πάνω από διαδρομές που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους για τη μεταφορά στρατιωτικών προμηθειών μέσω της ανατολικής Γερμανίας, συλλέγοντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την εκστρατεία σαμποτάζ του Κρεμλίνου και να βοηθήσουν τα στρατεύματά του στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανούς και άλλους δυτικούς αξιωματούχους, γράφουν σήμερα οι New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Αμερικανοί και Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει τις ρωσικές προσπάθειες σαμποτάζ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που οδήγησαν στη σύλληψη τον Μάιο τριών Ουκρανών ανδρών που κατηγορούνται για μια συνωμοσία που συνδέεται με τη Ρωσία. Το Κρεμλίνο διέψευσε το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα, για το οποίο οι NYT επικαλέστηκαν Αμερικανούς και άλλους δυτικούς αξιωματούχους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως το Κρεμλίνο δεν είχε τον χρόνο να διαβάσει το δημοσίευμα ενδελεχώς.

“Όμως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, επειδή τότε η Γερμανία θα το είχε δει σαφώς, και δύσκολα θα σιωπούσε. Άρα, βέβαια, όλο αυτό μοιάζει σαν άλλη μια ψευδή είδηση εφημερίδας”, είπε.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλια.

Η εφημερίδα ανέφερε πως οι ενέργειες δολιοφθοράς είχαν προκαλέσει πυρκαγιά σε αποθήκες στη Βρετανία, περιλάμβαναν ακόμα μία επίθεση σε φράγμα στη Νορβηγία, καθώς και προσπάθειες να προκληθούν βλάβες σε καλώδια στη Βαλτική θάλασσα, με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης και την υπονόμευση της υποστήριξης προς την Ουκρανία στην οποία εισέβαλε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ενέργειες δολιοφθοράς έχουν μειωθεί σημαντικά, έπειτα από μία κορύφωση που γνώρισαν πέρυσι, γεγονός το οποίο είναι αποτέλεσμα εν μέρει της αυξημένης πλέον ασφάλειας και επιτήρησης στην Ευρώπη, αλλά και των προσπαθειών των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και της Ευρώπης να αποτρέψουν επιθέσεις, ανέφεραν οι New York Times.

Επίσης η μείωση προφανώς οφείλεται και στις διπλωματικές προσπάθειες για επίλυση της κρίσης, σύμφωνα με τους New York Times. Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση προσώρας να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα τέλος μέσω διαπραγματεύσεων στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, όμως οι ειρηνευτικές προσπάθειες δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να σταματήσουν τις συγκρούσεις.