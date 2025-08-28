Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος που σκότωσε τον συγχωριανό του – Ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος που σκότωσε τον συγχωριανό του – Ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε την Πέμπτη (28/08) ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, υποστηρίζοντας πως εκείνος του έκλεβε ροδάκινα από το χωράφι του. Μάλιστα, με την σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Ο 76χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του, λέγοντας ότι το απόγευμα της 16ης Αυγούστου συνάντησε το θύμα σε αγροτική περιοχή της Δάφνης Πέλλας. Όπως κατέθεσε, τότε τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, ενώ επιβεβαίωσε ότι τον πυροβόλησε και μία φορά στο κεφάλι. Στην απολογία του παραδέχθηκε επίσης ότι πήρε από τις τσέπες του θύματος 1.770 ευρώ, τα οποία επέστρεψε όταν παραδόθηκε στην αστυνομία.

Η απολογία του κράτησε περίπου δύο ώρες, κατά τις οποίες περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα. Ο συνήγορός του ζήτησε από την ανακρίτρια να διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να εξεταστεί η ψυχολογική του κατάσταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντικές απώλειες καταγράφει σήμερα ο Γενικός Δείκτης

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

James Webb: Παρατήρησε για πρώτη φορά τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS με απρόσμενα αποτελέσματα

Το Spotify προσθέτει… άμεσα μηνύματα – Η νέα λειτουργία που κανείς δεν περίμενε
περισσότερα
15:50 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό – Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08) στις Αρχές για την πτώση ενός ηλικιωμένου στ...
15:44 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Μεσσηνία: Φωτιά στον Μελιγαλά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στη Μεσσηνία, καθώς ξέσπασαν δύο εστίες...
15:39 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Πρέβεζα: Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το 112

Δύο είναι τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στην Πρέβεζα προκαλώντα...
15:02 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Ενεργοποιήθηκε το 112 για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε δασική έκτασ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix