Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος που σκότωσε τον συγχωριανό του – Ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε την Πέμπτη (28/08) ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, υποστηρίζοντας πως εκείνος του έκλεβε ροδάκινα από το χωράφι του. Μάλιστα, με την σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Ο 76χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του, λέγοντας ότι το απόγευμα της 16ης Αυγούστου συνάντησε το θύμα σε αγροτική περιοχή της Δάφνης Πέλλας. Όπως κατέθεσε, τότε τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, ενώ επιβεβαίωσε ότι τον πυροβόλησε και μία φορά στο κεφάλι. Στην απολογία του παραδέχθηκε επίσης ότι πήρε από τις τσέπες του θύματος 1.770 ευρώ, τα οποία επέστρεψε όταν παραδόθηκε στην αστυνομία.

Η απολογία του κράτησε περίπου δύο ώρες, κατά τις οποίες περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα. Ο συνήγορός του ζήτησε από την ανακρίτρια να διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να εξεταστεί η ψυχολογική του κατάσταση.