Πρέβεζα: Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το 112

Δύο είναι τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στην Πρέβεζα προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα του Δήμου Πάργας.

Σημειώνεται ότι στη μάχη για την κατάσβεση και των δύο εστιών, έχουν ριχτεί συνολικά 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες του Δήμου.

Δύο διαφορετικές #πυρκαγιές σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας. Επιχειρούν 64 #πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Νωρίτερα, είχε ηχήσει το 112 για ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα του 112 που εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο