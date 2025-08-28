Θεσσαλονίκη: Τρελή πορεία αυτοκινήτου – Ο 31χρονος οδηγός έπεσε πάνω σε 4 αυτοκίνητα – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τρελή πορεία αυτοκινήτου – Ο 31χρονος οδηγός έπεσε πάνω σε 4 αυτοκίνητα – ΒΙΝΤΕΟ

Ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε 31χρονος οδηγός το πρωί της Πέμπτης (28/08) έξω από το Ποσειδώνιο Εθνικό Κολυμβητήριο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά από τις 10:00, στην οδό Μαρία Κάλλας και με την αστυνομία να βρίσκεται παντού στον δρόμο λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής με αφορμή τις συναντήσεις του με τους φορείς της πόλης, ο 31χρονος επέλεξε, σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, να κάνει… μπάντες και τελικά έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει επάνω σε σταθμευμένα οχήματα, τέσσερα τον αριθμό και να προκαλέσει σε τρία από αυτά σοβαρές υλικές ζημιές. Πάρα το γεγονός ότι αθλητές όλων των ηλικιών μπαινοβγαίνουν συνεχώς στο Ποσειδώνιο, εκείνη τη στιγμή ευτυχώς δεν περνούσε κανείς από το σημείο και δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντικές απώλειες καταγράφει σήμερα ο Γενικός Δείκτης

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

James Webb: Παρατήρησε για πρώτη φορά τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS με απρόσμενα αποτελέσματα

Το Spotify προσθέτει… άμεσα μηνύματα – Η νέα λειτουργία που κανείς δεν περίμενε
περισσότερα
16:13 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος που σκότωσε τον συγχωριανό του – Ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε την Πέμπτη (28/08) ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε ...
15:50 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό – Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08) στις Αρχές για την πτώση ενός ηλικιωμένου στ...
15:44 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Μεσσηνία: Φωτιά στον Μελιγαλά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στη Μεσσηνία, καθώς ξέσπασαν δύο εστίες...
15:39 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Πρέβεζα: Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το 112

Δύο είναι τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στην Πρέβεζα προκαλώντα...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix