Θεσσαλονίκη: Τρελή πορεία αυτοκινήτου – Ο 31χρονος οδηγός έπεσε πάνω σε 4 αυτοκίνητα – ΒΙΝΤΕΟ

Ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε 31χρονος οδηγός το πρωί της Πέμπτης (28/08) έξω από το Ποσειδώνιο Εθνικό Κολυμβητήριο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά από τις 10:00, στην οδό Μαρία Κάλλας και με την αστυνομία να βρίσκεται παντού στον δρόμο λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής με αφορμή τις συναντήσεις του με τους φορείς της πόλης, ο 31χρονος επέλεξε, σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, να κάνει… μπάντες και τελικά έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει επάνω σε σταθμευμένα οχήματα, τέσσερα τον αριθμό και να προκαλέσει σε τρία από αυτά σοβαρές υλικές ζημιές. Πάρα το γεγονός ότι αθλητές όλων των ηλικιών μπαινοβγαίνουν συνεχώς στο Ποσειδώνιο, εκείνη τη στιγμή ευτυχώς δεν περνούσε κανείς από το σημείο και δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.