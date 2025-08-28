Ρικάρντο Ντα Κόστα: Τι απαντά το Νοσοκομείο Θήρας για τον θάνατό του

Ανακοίνωση για τον θάνατο του βραζιλιάνου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Ντα Κόστα εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, απαντώντας σε καταγγελίες που έκανε η σύζυγός του περί λανθασμένης ιατρικής εκτίμησης της κατάστασης της υγείας του.

Ο 42χρονος ποδοσφαιριστής, που απεβίωσε κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Σαντορίνη, είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη, του Πανιωνίου και του Θρασύβουλου. Ο θάνατός του σκόρπισε την θλίψη στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

«Ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα ιατρεία του ΓΝΘ και διεγνώσθη “οξεία κοιλία”. Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Αποφασίσθη επείγουσα εγχείρηση κοιλίας κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε μικρά ποσότητα πύου οπισθοδωδεκαδακτυλικώς, χωρίς άλλα χειρουργικά ευρήματα. Τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης και εξήλθε του χειρουργείου. Ο ασθενής παρέμεινε σταθερός μέχρι και την 2η μετεγχειρητική ημέρα» αναφέρεται αρχικά σε δελτίο τύπου, που υπογράφει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ, Κωνσταντίνος Λυκοστράτης.

«Την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφάνισε, πάρα τη σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υποξυγοναιμία. Εκλήθη επείγουσα αεροδιακομιδή και έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ. Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τι κατήγγειλε η σύζυγος του Ρικάρντο Ντα Κόστα

Η Ελληνίδα σύζυγος του Ρικάρντο Ντα Κόστα καταγγέλλει ότι έγινε λανθασμένη ιατρική εκτίμηση της κατάστασής του στο Νοσοκομείο.

Μιλώντας στο STAR, η Ορέλια Αργυριάδου είπε:

«Δεν έγινε σωστή εκτίμηση. Αν είχε γίνει σωστή εκτίμηση, θα είχαν βρει το μείζον θέμα από την αρχή και δεν θα είχαμε προβεί και σε δεύτερο χειρουργείο. Δεν την είδαν εξαρχής. Η σκωληκοειδίτιδα δεν βγαίνει από τη μια ημέρα στην άλλη. Ο πιο άπειρος άνθρωπος το γνωρίζει αυτό. Είναι όλα λάθος, όλα λάθος από την αρχή. Μάρτυρες και σε αυτά που μας είπαν υπάρχουν».