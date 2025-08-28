Ρικάρντο Ντα Κόστα: Τι απαντά το Νοσοκομείο Θήρας για τον θάνατό του

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Τι απαντά το Νοσοκομείο Θήρας για τον θάνατό του

Ανακοίνωση για τον θάνατο του βραζιλιάνου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Ντα Κόστα εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, απαντώντας σε καταγγελίες που έκανε η σύζυγός του περί λανθασμένης ιατρικής εκτίμησης της κατάστασης της υγείας του.

Ο 42χρονος ποδοσφαιριστής, που απεβίωσε κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Σαντορίνη, είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη, του Πανιωνίου και του Θρασύβουλου. Ο θάνατός του σκόρπισε την θλίψη στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

«Ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα ιατρεία του ΓΝΘ και διεγνώσθη “οξεία κοιλία”. Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Αποφασίσθη επείγουσα εγχείρηση κοιλίας κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε μικρά ποσότητα πύου οπισθοδωδεκαδακτυλικώς, χωρίς άλλα χειρουργικά ευρήματα. Τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης και εξήλθε του χειρουργείου. Ο ασθενής παρέμεινε σταθερός μέχρι και την 2η μετεγχειρητική ημέρα» αναφέρεται αρχικά σε δελτίο τύπου, που υπογράφει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ, Κωνσταντίνος Λυκοστράτης.

«Την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφάνισε, πάρα τη σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υποξυγοναιμία. Εκλήθη επείγουσα αεροδιακομιδή και έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ. Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τι κατήγγειλε η σύζυγος του Ρικάρντο Ντα Κόστα

Η Ελληνίδα σύζυγος του Ρικάρντο Ντα Κόστα καταγγέλλει ότι έγινε λανθασμένη ιατρική εκτίμηση της κατάστασής του στο Νοσοκομείο.

Μιλώντας στο STAR, η Ορέλια Αργυριάδου είπε:

«Δεν έγινε σωστή εκτίμηση. Αν είχε γίνει σωστή εκτίμηση, θα είχαν βρει το μείζον θέμα από την αρχή και δεν θα είχαμε προβεί και σε δεύτερο χειρουργείο. Δεν την είδαν εξαρχής. Η σκωληκοειδίτιδα δεν βγαίνει από τη μια ημέρα στην άλλη. Ο πιο άπειρος άνθρωπος το γνωρίζει αυτό. Είναι όλα λάθος, όλα λάθος από την αρχή. Μάρτυρες και σε αυτά που μας είπαν υπάρχουν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Αντισυλληπτικά χάπια: Αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος; Τι έδειξε νέα μελέτη;

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή στους συνταξιούχους

Τι σημαίνει η φράση «oυδείς εκών κακός» και από πού προέρχεται

Έρευνα από Έλληνα επιστήμονα αποκάλυψε ποια μπύρα έχει πιο σταθερό αφρό
περισσότερα
02:10 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Champions League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

Τα προκριματικά του Champions League ολοκληρώθηκαν, καθώς Καραμπάκ, Μπριζ, Κοπεγχάγη και Μπενφ...
00:25 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Champions League: Γκολ και ασίστ για τον Χρήστο Τζόλη

Τρία στα τρία για τους Έλληνες που έδωσαν μάχη με τις ομάδες τους στα play off του Champions L...
23:55 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Όξφορντ – Μπράιτον 0-6: Ονειρεμένο ντεμπούτο με δύο γκολ για τον Στέφανο Τζίμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τι ιδανικό ξεκίνημα έκανε με την Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, που χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά ...
20:24 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με άλμα στα 6 μέτρα στον τελικό του Diamond League της Ζυρίχης

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση στο Diamond League, κατακτώντας ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix