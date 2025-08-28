ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται αύριο

Enikos Newsroom

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Αύγουστο, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

  • Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι –37.559.959 ευρώ
  • Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι –171.379 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι –181.420 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι– 229.225 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι –34.284 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι -2.862.496 ευρώ
  • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 593.210Σύνολο καταβολών: 179.946.340 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

