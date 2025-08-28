Τσιάρας: Έκκληση για υπευθυνότητα – Βαριές ποινές για την απόκρυψη κρουσμάτων ευλογιάς

Enikos Newsroom

πολιτική

ΤΣΙΑΡΑΣ

Έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να δείξουν υπευθυνότητα και να τηρήσουν στο ακέραιο τα μέτρα βιοασφάλειας απηύθυνε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Όπως δήλωσε, «η μεγάλη μας προτεραιότητα και μοναδική είναι να συνεχιστεί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «η απόκρυψη κρουσμάτων ευλογιάς επισύρει βαριές ποινικές ευθύνες».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ευλογιά δεν συγκρίνεται με τις προηγούμενες επιδημίες που έπληξαν τα κοπάδια, καθώς «ο ιός μπορεί να παραμείνει ζωντανός και να μεταδοθεί για περισσότερο από έξι μήνες». Όπως τόνισε, «βρισκόμαστε μπροστά σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση που απαιτεί νέες πρακτικές και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων», επισημαίνοντας ότι η ευθύνη βαραίνει τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τις περιφέρειες και το Υπουργείο.

Σχετικά με τον εμβολιασμό, ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι πραγματοποιήθηκε ημερίδα στη Λάρισα με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, όπου παρουσιάστηκαν όλα τα δεδομένα. «Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε καθολικό εμβολιασμό. Στην Ισπανία εφαρμόστηκε μόνο τοπικά, σε περιορισμένη κλίμακα. Στην Ελλάδα, όπου η νόσος έχει παρουσιαστεί σχεδόν σε όλη την επικράτεια, ένα τέτοιο μέτρο θα δημιουργούσε σοβαρότατα προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέδειξε τον κίνδυνο που θα είχε ο εμβολιασμός για τις εξαγωγές της φέτας: «Αν εμβολιαστούν τα ζώα, θα δημιουργηθούν περιφερειακοί αποκλεισμοί για 8-10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η εξαγωγή του βασικού μας προϊόντος, της φέτας. Είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πολύ καλά». Θύμισε μάλιστα ότι στην περίοδο της πανώλης «χώρες όπως η Σερβία, η Αυστραλία και ο Καναδάς απέκλεισαν ολόκληρες αγορές από τα ελληνικά προϊόντα».

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της απόκρυψης κρουσμάτων από ορισμένους παραγωγούς. «Δεν μπορεί να υπάρχουν κτηνοτρόφοι που, επειδή είχαν υψηλή παραγωγή γάλακτος, απέκρυψαν ότι τα κοπάδια τους είχαν πληγεί. Αυτή η πρακτική θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την ελληνική κτηνοτροφία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και θα διερευνηθεί δικαστικά», ανέφερε, κάνοντας σαφές ότι θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας μίλησε για «αδιανόητα πράγματα» που έχουν εντοπιστεί από τις αρχές. «Υπήρξαν περιπτώσεις όπου αναπτύχθηκαν λογισμικά για να εντοπίζουν κενά χωράφια και να τα δηλώνουν ως βοσκοτόπους. Κάποιοι επινόησαν τρόπους να εκμεταλλευτούν το σύστημα και να πάρουν παράνομα χρήματα. Αυτά ξεπερνούν τον κοινό νου», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή του συστήματος επιδοτήσεων: «Δεν θα πληρωθεί πλέον κανείς με βάση τα παλιά κριτήρια. Θέλουμε αποδείξεις για τον πραγματικό αριθμό των ζώων. Αυτό σημαίνει παραγωγή γάλακτος, τιμολόγια για ζωοτροφές, αντικειμενικά δεδομένα που αποδεικνύουν την πραγματικότητα». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «τα κριτήρια πλέον έχουν άμεση σύνδεση με την παραγωγή και όχι με δηλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».

Απαντώντας στις ανησυχίες για τις καθυστερήσεις πληρωμών, ο Υπουργός εξήγησε ότι αυτές οφείλονται σε δύο λόγους: «Πρώτον, η Οικονομική Αστυνομία διερευνά σε βάθος τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεύτερον, για πρώτη φορά εφαρμόζονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι και όχι απλώς δειγματοληπτικές διαδικασίες. Αυτό μπορεί να δημιουργεί μια καθυστέρηση, αλλά διασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Αντισυλληπτικά χάπια: Αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος; Τι έδειξε νέα μελέτη;

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή στους συνταξιούχους

Τι σημαίνει η φράση «oυδείς εκών κακός» και από πού προέρχεται

Έρευνα από Έλληνα επιστήμονα αποκάλυψε ποια μπύρα έχει πιο σταθερό αφρό
περισσότερα
12:32 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Η ενημέρωση (briefing)από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο...
12:24 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Μπακογιάννης για Δούκα: Έχει αλλάξει θέση αμέτρητες φορές για το ζήτημα της Βασιλίσσης Όλγας

Πυρά κατά του Χάρη Δούκα εξαπολύει ο Κώστας Μπακογιάννης, όπως χθες στο δημοτικό συμβούλιο, έτ...
11:17 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Βουλή: Λουλούδια και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ορκίστηκε η Στέλλα Αραμπατζή

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα (Πέμπτη, 28/8) στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι βουλευτέ...
08:06 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τα κυβερνητικά σχέδια για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και η πολιτική κόντρα με το ΠΑΣΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα (28/8) το πρωί, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix