Τσιάρας: Έκκληση για υπευθυνότητα – Βαριές ποινές για την απόκρυψη κρουσμάτων ευλογιάς

Έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να δείξουν υπευθυνότητα και να τηρήσουν στο ακέραιο τα μέτρα βιοασφάλειας απηύθυνε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Όπως δήλωσε, «η μεγάλη μας προτεραιότητα και μοναδική είναι να συνεχιστεί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «η απόκρυψη κρουσμάτων ευλογιάς επισύρει βαριές ποινικές ευθύνες».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ευλογιά δεν συγκρίνεται με τις προηγούμενες επιδημίες που έπληξαν τα κοπάδια, καθώς «ο ιός μπορεί να παραμείνει ζωντανός και να μεταδοθεί για περισσότερο από έξι μήνες». Όπως τόνισε, «βρισκόμαστε μπροστά σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση που απαιτεί νέες πρακτικές και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων», επισημαίνοντας ότι η ευθύνη βαραίνει τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τις περιφέρειες και το Υπουργείο.

Σχετικά με τον εμβολιασμό, ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι πραγματοποιήθηκε ημερίδα στη Λάρισα με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, όπου παρουσιάστηκαν όλα τα δεδομένα. «Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε καθολικό εμβολιασμό. Στην Ισπανία εφαρμόστηκε μόνο τοπικά, σε περιορισμένη κλίμακα. Στην Ελλάδα, όπου η νόσος έχει παρουσιαστεί σχεδόν σε όλη την επικράτεια, ένα τέτοιο μέτρο θα δημιουργούσε σοβαρότατα προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέδειξε τον κίνδυνο που θα είχε ο εμβολιασμός για τις εξαγωγές της φέτας: «Αν εμβολιαστούν τα ζώα, θα δημιουργηθούν περιφερειακοί αποκλεισμοί για 8-10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η εξαγωγή του βασικού μας προϊόντος, της φέτας. Είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πολύ καλά». Θύμισε μάλιστα ότι στην περίοδο της πανώλης «χώρες όπως η Σερβία, η Αυστραλία και ο Καναδάς απέκλεισαν ολόκληρες αγορές από τα ελληνικά προϊόντα».

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της απόκρυψης κρουσμάτων από ορισμένους παραγωγούς. «Δεν μπορεί να υπάρχουν κτηνοτρόφοι που, επειδή είχαν υψηλή παραγωγή γάλακτος, απέκρυψαν ότι τα κοπάδια τους είχαν πληγεί. Αυτή η πρακτική θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την ελληνική κτηνοτροφία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και θα διερευνηθεί δικαστικά», ανέφερε, κάνοντας σαφές ότι θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας μίλησε για «αδιανόητα πράγματα» που έχουν εντοπιστεί από τις αρχές. «Υπήρξαν περιπτώσεις όπου αναπτύχθηκαν λογισμικά για να εντοπίζουν κενά χωράφια και να τα δηλώνουν ως βοσκοτόπους. Κάποιοι επινόησαν τρόπους να εκμεταλλευτούν το σύστημα και να πάρουν παράνομα χρήματα. Αυτά ξεπερνούν τον κοινό νου», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή του συστήματος επιδοτήσεων: «Δεν θα πληρωθεί πλέον κανείς με βάση τα παλιά κριτήρια. Θέλουμε αποδείξεις για τον πραγματικό αριθμό των ζώων. Αυτό σημαίνει παραγωγή γάλακτος, τιμολόγια για ζωοτροφές, αντικειμενικά δεδομένα που αποδεικνύουν την πραγματικότητα». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «τα κριτήρια πλέον έχουν άμεση σύνδεση με την παραγωγή και όχι με δηλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».

Απαντώντας στις ανησυχίες για τις καθυστερήσεις πληρωμών, ο Υπουργός εξήγησε ότι αυτές οφείλονται σε δύο λόγους: «Πρώτον, η Οικονομική Αστυνομία διερευνά σε βάθος τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεύτερον, για πρώτη φορά εφαρμόζονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι και όχι απλώς δειγματοληπτικές διαδικασίες. Αυτό μπορεί να δημιουργεί μια καθυστέρηση, αλλά διασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια».