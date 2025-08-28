Το χρυσό χρώμα αυτού του σκουληκιού είναι τοξικό, αλλά είναι απαραίτητο για να επιβιώσει στη βαθιά θάλασσα

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Το σκουλίκι Paralvinella hessleri. Φωτογραφία Wang H, et al., 2025, PLOS Biology, CC-BY 4.0
Το σκουλίκι Paralvinella hessleri. Φωτογραφία Wang H, et al., 2025, PLOS Biology, CC-BY 4.0

Στα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού, ένα σκουλήκι με έντονο κίτρινο χρώμα, χρυσό σχεδόν, ευημερεί σε σημεία όπου κανένα ζώο δεν θα τολμούσε, σε τοξικές υποθερμικές πηγές όπου εκλύεται αρσενικό και σουλφίδιο.

Παρασιτικό σκουλήκι «αρπάζει» τα γονίδια του ξενιστή και ελέγχει το μυαλό του

Το σκουλήκι που διαβιεί στις υποθερμικές πηγές, μετατρέπει τις τοξίνες στα κύτταρά του σε λιγότερο τοξικό ορυκτό. Μετατρέποντας έξυπνα τα δηλητήρια αυτά σε μια χρυσή χρωστική ουσία, πολύτιμη για τους ζωγράφους της Αναγέννησης – το σκουλήκι εξουδετερώνει τον θανάσιμο κίνδυνο και επιβιώνει σε ένα από τα πιο εχθρικά περιβάλλοντα στη Γη.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η ασυνήθιστη στρατηγική της καταπολέμησης του δηλητηρίου με δηλητήριο, θα μπορούσε να αλλάξει την αντίληψη σχετικά με την ανθεκτικότητα της ζωής σε ακραία περιβάλλοντα.

«Αυτό θα πρέπει να τρομοκρατήσει τους πάντες»: Σπάνια ανακάλυψη ορυκτών υπονοεί ότι υπάρχει κολοσσιαίος ωκεανός παγιδευμένος βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης

Ο Chaolun Li, από το ινστιτούτο  ωκεανολογίας CAS στην Κίνα και οι συνάδελφοί του, αναφέρουν τα ευρήματά τους σε μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στις 26 Αυγούστου στο περιοδικό PLOS Biology.

Το σκουλήκι αυτό ονομάζεται Paralvinella hessleri και είναι το μοναδικό ζώο που διαβιεί στο θερμότερο σημείο σε υποθερμικές πηγές στα βάθη της θάλασσας, στον δυτικό Ειρηνικό, όπου από τον πυθμένα του νερού εκλύεται ζεστό νερό, πλούσιο σε ορυκτά στοιχεία.

Ειρηνικός Ωκεανός: Βρέθηκε υποβρύχιο βουνό, μεγαλύτερο από τον Όλυμπο – Τα σπάνια θαλάσσια είδη που φιλοξενεί

Το υγρό αυτό, περιέχει υψηλά επίπεδα σουλφιδίου και αρσενικού, τα οποία συσσωρεύονται στους ιστούς του P. Hessleri, ξεπερνώντας, μερικές φορές το 1% του συνολικού του σωματικού βάρους.

Ο Li και η ομάδα του, ερεύνησαν πως το P. Hessleri αντέχει τόσο υψηλά επίπεδα αρσενικού και σουλφιδίου σε υδροθερμικές πηγές. Αξιοποιώντας προηγμένη μικροσκοπία και DNA, πρωτεϊνικές και χημικές αναλύσεις, για να ταυτοποιήσουν μια μέχρι πρότινος, άγνωστη διεργασία αποτοξίνωσης.

Το σκουλήκι συσσωρεύει μόρια αρσενικού στα κύτταρα του δέρματός του, τα οποία στη συνέχεια αντιδρούν με το σουλφίδιο από τα υγρά της υδροθερμικής πηγής, για να δημιουργήσει μικρές μάζες ενός κίτρινου, θειούχου ορυκτού που ονομάζεται σανδαράχη.

Καταπολεμώντας το δηλητήριο με δηλητήριο

Η μελέτη προσφέρει νέα στοιχεία για νέα στρατηγική αποτοξίνωσης που ενεργοποιεί το P. Hessleri για να καταπολεμήσει το δηλητήριο με δηλητήριο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ζει σε εξαιρετικά τοξικό περιβάλλον.

Προγενέστερες μελέτες έχουν βρει πως, συγγενή σκουλήκια που ζουν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως και μερικά είδη σαλιγκαριών στον δυτικό Ειρηνικό, συγκεντρώνουν και αυτά υψηλά επίπεδα αρσενικού, και ενδέχεται να αξιοποιούν την ίδια στρατηγική.

Ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, ο Δρ. Hao Wang συμπληρώνει πως, “Ήταν η πρώτη μου αποστολή σε τόσο βαθιά νερά και εντυπωσιάστηκα από όσα είδα στην οθόνη του ROV.

Τα κατακίτρινα σκουλήκια Paralvinella hessleri (θαλάσσιοι πολύχαιτοι οργανισμοί) δεν έμοιαζαν με τίποτα από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα. Ξεχώριζαν μπροστά στη λευκή βιομεμβράνη και το σκοτεινό τοπίο υδροθερμικής πηγής. Ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι ήταν δυνατόν να επιζήσει οποιοδήποτε ζώο, πόσω μάλλον να ευημερήσει σε ένα τόσο ακραίο και τοξικό περιβάλλον”.

Ο Δρ. Wang εξηγεί πως, “Αυτό που κάνει το εύρημα ακόμη πιο συναρπαστικό, είναι πως, η σανδαράχη – το ίδιο τοξικό, χρυσό ορυκτό που παράγεται από το σκουλήκι – ήταν πολύτιμα για τους ζωγράφους της μεσαιωνικής περιόδου και της Αναγέννησης.


Είναι μια περίεργη σύγκλιση της βιολογίας και της ιστορίας της τέχνης, η οποία ξεδιπλώνεται στα βάθη του ωκεανού”.

Οι συγγραφείς σημειώνουν πως, “Για αρκετό καιρό, μας μπέρδευε η φύση των κίτρινων ενδοκυτταρικών κόκκων, οι οποίοι είχαν έντονο χρώμα και σχεδόν τέλειο, σφαιρικό σχήμα. Χρειάστηκε να εφαρμόσουμε έναν συνδυασμό μικροσκοπίας, φασματοσκοπίας και φασματοσκοπίας Ράμαν προκειμένου να ταυτοποιήσουμε ότι είναι το ορυκτό σανδαράχη – μια ανακάλυψη που μας εξέπληξε”.
Οι συγγραφείς καταλήγουν πως,

“Ελπίζουμε αυτό το μοντέλο της καταπολέμησης του δηλητηρίου με δηλητήριο, να ωθήσει τους επιστήμονες να ξανασκεφτούν πως αλληλεπιδρούν τα θαλάσσια ασπόνδυλα και πιθανόν, να τιθασεύσουν τα τοξικά στοιχεία στο περιβάλλον”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντισυλληπτικά χάπια: Αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος; Τι έδειξε νέα μελέτη;

Αντιπαράθεση ΠΙΣ – Άδωνι Γεωργιάδη για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις στο ΕΣΥ

ΕΣΕΠ: Αιτήσεις από τις 2 Σεπτεμβρίου για επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

Θεοδωρικάκος: «Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη» -Συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Google: Η νέα ενημέρωση θα κάνει Android σας τώρα να είναι σαν ένα iPhone – Τι αλλάζει

Vegan πυροσβέστρια κλήθηκε να σβήσει φωτιά σε 18 τόνους μπριζόλες – Ήταν η πρώτη της μέρα στη δουλειά
περισσότερα
08:08 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ανακαλύφθηκαν σε αρχαία ελληνική πόλη ταφές αποτέφρωσης και χώρος τελετουργικής φωτιάς 3.000 ετών

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα σύνολο ταφών αποτέφρωσης  3.000 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη. Η...
23:11 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μοναδική ανακάλυψη ρίχνει φως σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Στα χρονικά της κληρονομιάς του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, προκύπτει μια ανατροπή, τόσο δραματική όσο ο...
15:10 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

«Εντυπωσιάζει η εικόνα του αόρατου χάους» – Η ανακάλυψη που μπορεί να τα αλλάξει όλα

Σε μια εντυπωσιακή εξέλιξη που έχει τραβήξει την προσοχή επιστημόνων παγκοσμίως, οι δορυφόροι ...
11:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Αστρονόμοι ανακάλυψαν σημάδια ενός νέου κόσμου που ονομάζεται «Πλανήτης Υ» και κρύβεται στο δικό μας Ηλιακό Σύστημα

Εδώ και αιώνες, οι άνθρωποι κοιτούσαν προς τον ουρανό, διερωτώμενοι τι βρίσκεται πέρα από τους...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix