Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Εντοπίστηκε μεγάλη χασισοφυτεία σε φαράγγι – Δύο συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Τετάρτης (27/08) δύο άτομα (41 και 28 ετών), που κατηγορούνται για καλλιέργεια φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Κρήτης.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη φυτεία σε δύσβατη περιοχή φαραγγιού και να τη θέσουν σε διακριτική επιτήρηση.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή εξοπλισμένων ομάδων των Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, Ο.Π.Κ.Ε των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων και Τ.Α.Ε Χανίων, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 28χρονος εντός σκηνής στο εσωτερικό της καλλιέργειας και συνελήφθη.

Από την έρευνα, εντοπίστηκαν -180- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρα, τα οποία καλλιεργούνταν σε δυο συνεχόμενους χώρους -στην κοίτη και στο πρανές του φαραγγιού- ενώ βρίσκονταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (από καρποφορία έως πλήρη συγκομιδή). Όπως διαπιστώθηκε, τα δενδρύλλια ποτίζονταν με λάστιχο που είχε συνδεθεί παράνομα σε κοντινό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη, καθαρού βάρους -438- γραμμαρίων, την οποία είχε περισυλλέξει και αποξηράνει νωρίτερα ο 28χρονος, καλλιεργητικά εργαλεία, γεωργικά εφόδια, είδη οικοσυσκευής και κλινοστρωμνής, όπως επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 41χρονος σε τουριστική μονάδα, όπου από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στη μονάδα όσο και στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -8- πλήρη φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων, -9- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και -4- κινητά τηλέφωνα.

Εκτιμάται ότι, από τη συγκομιδή της φυτείας, οι κατηγορούμενοι θα αποκόμιζαν περίπου -90- κιλά κάνναβης, με το προσδοκώμενο παράνομο όφελος να ανέρχεται μεταξύ -180.000- ευρώ και -270.000- ευρώ.

Τα δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ λήφθηκαν δείγματα για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

