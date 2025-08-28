Champions League: Oι 36 ομάδες της League Phase – Που και πότε θα γίνει η κλήρωση

Η κλήρωση της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League για τη σεζόν 2025/2026, στην οποία θα συμμετέχει και ο πρωταθλητής της Super League, Ολυμπιακός (3ο γκρουπ), θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα (28/8, 19:00) στο Μονακό, με τη διαδικασία να είναι παρόμοια με αυτή της περασμένης σεζόν.

Οι 36 συμμετέχουσες ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, βάσει του συντελεστή της ατομικής τους κατάταξης, με την κάτοχο του τροπαίου της διοργάνωσης (Παρί Σεν Ζερμέν) να είναι επικεφαλής στο Γκρουπ 1.

Ξεκινώντας από εκεί τα μπαλάκια θα κληρώσουν οκτώ αντιπάλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες αρχές:

Δύο ομάδες από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ, με έναν εντός έδρας και έναν εκτός έδρας αγώνα απέναντι σε ομάδες από κάθε γκρουπ που ορίζονται από το λογισμικό. Δεν μπορούν να κληρωθούν ομάδες από τις ίδιες ομοσπονδίες. Δεν θα υπάρχουν περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια ομοσπονδία.

Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί για όλες τις υπόλοιπες ομάδες μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα ζευγάρια, ενώ το πρόγραμμα των αγώνων με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης θα ανακοινωθεί το αργότερο έως το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Οι 36 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League Phase του Champions League είναι οι ακόλουθες: