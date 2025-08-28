Αρνήθηκε να πληρώσει το φαγητό της φίλης της – «Βαρέθηκα να παραγγέλνει ό,τι πιο ακριβό υπάρχει στο μενού»

Αρνήθηκε να πληρώσει το φαγητό της φίλης της – "βαρέθηκα να πληρώνω για να παραγγέλνει ό,τι πιο ακριβό υπάρχει στο μενού". Φωτογραφία: Freepik
Αρνήθηκε να πληρώσει το φαγητό της φίλης της – “βαρέθηκα να πληρώνω για να παραγγέλνει ό,τι πιο ακριβό υπάρχει στο μενού”. Φωτογραφία: Freepik

Η φιλία βασίζεται στην αμοιβαία προσπάθεια, αλλά η κοπέλα αρχίζει να νιώθει πως, είναι η μόνη που δίνει. Η άλλοτε χαλαρή, ευχάριστη παρέα για φαγητό με τους καλύτερες φίλες μίας γυναίκας, έχει αρχίσει να γίνεται μονόπλευρη. Αφού έβαλε τα όριά της σχετικά με τον λογαριασμό, δεν άλλαξε γνώμη.

Η νύφη έγινε έξαλλη με φίλη της – «Δεν ήρθε στον γάμο μου επειδή δήθεν της έσκασε το λάστιχο»

Τώρα όμως, μία φίλη της έχει αλλάξει στάση, ενώ ισχυρίζεται πως την ταπείνωσε και της έδειξε ασέβεια. Αφού ανέχτηκε όλα αυτά για αρκετό καιρό, η γυναίκα αναρωτιέται – είχε άδικο που έβαλε όρια, ή μήπως έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα;

Συγκεκριμένα, η 28χρονη γυναίκα είχε πάει για φαγητό με τις φίλες της, την 27 ετών Τζένα και την 29χρονη Άσλεϊ. Τα τελευταία χρόνια, η φιλία τους έχει γίνει πολύ στενή και, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, συναντιούνται για φαγητό και παρέα.

Η φίλη της έγινε έξαλλη όταν της είπε πως δεν θα παρευρεθεί στον γάμο της – «Της ξεκαθάρισα πως δεν μου φτάνουν τα χρήματα γιατί πρέπει να πάω και διακοπές»

Ενώ μέχρι πρότινος, μοίραζαν δίκαια τον λογαριασμό, αφού έπαιρναν περίπου τα ίδια, η Άσλεϊ, τον τελευταίο καιρό, έχει αρχίσει να παραγγέλνει πολύ παραπάνω από τις υπόλοιπες.

“Παραγγέλνει ό,τι πιο ακριβό υπάρχει και περιμένει τα πληρώνουμε τα ίδια”

“Παίρνει ορεκτικό, ποτό και επιδόρπιο και περιμένει να μοιράζουμε δια του τρία τον λογαριασμό”, εξηγεί η γυναίκα.

Η γυναίκα του απολύθηκε γιατί φιλήθηκε με έναν συνάδελφό της – «Δεν την περίμενα ποτέ τέτοια προδοσία, νιώθω ντροπιασμένος»

“Την τελευταία φορά που βγήκαμε παρήγγειλε ένα τεράστιο πρώτο πιάτο για να το φάει την επόμενη μέρα το μεσημέρι και επέμενε να μοιράσουμε δια του τρία τον λογαριασμό”.

“Αυτή τη φορά, είπα και στις δύο, πριν βγούμε πως εγώ, θα πληρώσω μόνο όσα παραγγείλω. Δεν το είπα με αγένεια. Είπα μόνο ότι θα ζητήσω ξεχωριστό λογαριασμό γιατί πρέπει να κάνω οικονομία αυτόν τον μήνα. Μου απάντησαν πως, δεν υπάρχει πρόβλημα”.

“Όταν ήρθε ο λογαριασμός, και πλήρωσε η καθεμία ό,τι είχε παραγγείλει, η Άσλεϊ παρίστανε τη σαστισμένη”.
Είπε χαμηλόφωνα πως φαντάστηκε ότι θα διαιρούσαν δια του τρία τον λογαριασμό, όπως άλλωστε, κάνουν πάντα.

“Βαρέθηκα να μ’ εκμεταλλεύεται”

Η κοπέλα της είπε πως είχε ξεκαθαρίσει ότι θέλει να πληρώσουν ξεχωριστά, αλλά η Άσλεϊ απάντησε πως έχει οικονομικά στενέματα και γι’ αυτό της ζήτησε να πληρώσει και το δικό της.
Υποσχέθηκε ωστόσο, ότι θα της τα δώσει αργότερα.

“Το πρόβλημα είναι πως, αυτό το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και δεν είδα ποτέ μου τα χρήματα. Της είπα ότι δεν θα μπορέσω αυτή τη φορά και η συμπεριφορά της, έγινε ψυχρή”, εξηγεί η γυναίκα.

“Στη συνέχεια, ζήτησε τα υπόλοιπα από τη Τζένα και, στην επιστροφή, δεν είπε κουβέντα σε καμιά τους. Τώρα, της στέλνει μηνύματα, στα οποία της λέει πως, σημασία δεν έχουν τα χρήματα, αλλά η διαχείρισή τους και πως την έφερε σε δύσκολη θέση”.

“Η Τζένα, από την πλευρά της, πιστεύει πως, αυτή τη φορά θα έπρεπε να είχα πληρώσει και να της μιλούσα αργότερα. Όμως έχω κουραστεί να ξεμένω από χρήματα εξ αιτίας της”.
“Τελικά, είμαι η κακιά της ιστορίας που αρνήθηκα να πληρώσω, αφού την είχα προειδοποιήσει;”

 

