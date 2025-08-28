Champions League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

Τα προκριματικά του Champions League ολοκληρώθηκαν, καθώς Καραμπάκ, Μπριζ, Κοπεγχάγη και Μπενφίκα πέρασαν στη League Phase.
Στην κλήρωση της Πέμπτης (28/8) στo Μόντε Κάρλο, οι 36 ομάδες θα μάθουν αντιπάλους και ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο, Μαρσέιγ.
Η κλήρωση θα ξεκινήσει από το Γκρουπ 1 όπου θα κληρωθεί μια ομάδα και στη συνέχεια το αυτόματο ψηφιακό λογισμικό της UEFA θα επιλέξει τυχαία οκτώ αντιπάλους λαμβάνοντας υπόψιν τους εξής όρους:
- Δύο ομάδες από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ με έναν εντός και έναν εκτός αγώνα με τις αντιπάλους που θα κληρωθούν
- Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι δύο ομάδες που ανήκουν στην ίδια χώρα
- Δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια χώρα.
Η ίδια διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να κληρωθούν όλες οι ομάδες. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με ημερομηνίες και αγώνες το αργότερο εως το Σάββατο 30 Αυγούστου.
Τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League
1ο γκρουπ
Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεάλ Μαδρίτης
Μάντσεστερ Σίτι
Μπάγερν Μονάχου
Λίβερπουλ
Ίντερ
Τσέλσι
Ντόρτμουντ
Μπαρτσελόνα
2ο γκρουπ
Άρσεναλ
Λεβερκούζεν
Ατλέτικο Μαδρίτης
Αταλάντα
Βιγιαρεάλ
Γιουβέντους
Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Μπριζ
Μπενφίκα
3ο γκρουπ
Τότεναμ
Αϊντχόφεν
Άγιαξ
Νάπολι
Σπόρτινγκ
Ολυμπιακός
Σλάβια Πράγας
Μπόντο
Μαρσέιγ
4ο γκρουπ
Κοπεγχάγη
Μονακό
Γαλατάσαραϊ
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Αθλέτικ Μπιλμπάο
Νιούκαστλ
Πάφος
Καϊράτ Αλμάτι
Kαραμπάκ