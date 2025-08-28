Champions League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

Τα προκριματικά του Champions League ολοκληρώθηκαν, καθώς Καραμπάκ, Μπριζ, Κοπεγχάγη και Μπενφίκα πέρασαν στη League Phase.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (28/8) στo Μόντε Κάρλο, οι 36 ομάδες θα μάθουν αντιπάλους και ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο, Μαρσέιγ.

Η κλήρωση θα ξεκινήσει από το Γκρουπ 1 όπου θα κληρωθεί μια ομάδα και στη συνέχεια το αυτόματο ψηφιακό λογισμικό της UEFA θα επιλέξει τυχαία οκτώ αντιπάλους λαμβάνοντας υπόψιν τους εξής όρους:

Δύο ομάδες από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ με έναν εντός και έναν εκτός αγώνα με τις αντιπάλους που θα κληρωθούν

Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι δύο ομάδες που ανήκουν στην ίδια χώρα

Δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια χώρα.

Η ίδια διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να κληρωθούν όλες οι ομάδες. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με ημερομηνίες και αγώνες το αργότερο εως το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League

1ο γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Μπριζ

Μπενφίκα

3ο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατάσαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νιούκαστλ

Πάφος

Καϊράτ Αλμάτι

Kαραμπάκ