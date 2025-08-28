Άλιμος: Σπείρα διαρρηκτών είχε «ανοίξει» 15 σπίτια σε Αττική και άλλες περιοχές – Πέταξαν πυροσβεστήρα σε περιπολικό για να διαφύγουν

Εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει 15 διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου. Δύο άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ένας 28χρονος και ένας 31χρονος έπειτα από καταδίωξη στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι οποίοι προηγουμένως είχαν επιχειρήσει να παραβιάσουν παράθυρο σπιτιού στην περιοχή Ερυθρές.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι κατηγορούμενοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, έκαναν χρήση πυροσβεστήρα σε βάρος των αστυνομικών, τον οποίο στη συνέχεια εκσφενδόνισαν προς το μπροστινό τμήμα του περιπολικού οχήματος.

Στη συνέχεια, οι δράστες ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, όπου πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Όλοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, ενώ σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, καθώς και διακριτούς εναλλασσόμενους ρόλους, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, κινούμενα με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχαν εκμισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, εντόπιζαν τα σπίτια-στόχους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίαζαν με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων κεντρικές εισόδους και μπαλκονόπορτες και αποκτούσαν πρόσβαση στους χώρους, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι δεν δίσταζαν να εισέρχονται στα σπίτια ακόμη και όταν οι ένοικοι βρίσκονταν εντός αυτών, ενώ προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους.

Από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποίησαν για την τέλεση των κλοπών,

4 κυνηγετικά φυσίγγια,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και

γάντια.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων σε σπίτια σε Αττική, Αρκαδία, Κορινθία, Αργολίδα και Κατερίνη.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.