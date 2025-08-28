Βουλή: Λουλούδια και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ορκίστηκε η Στέλλα Αραμπατζή

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα (Πέμπτη, 28/8) στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι βουλευτές τίμησαν με ένα μπουκέτο λουλούδια στο έδρανό του και ενός λεπτού σιγή την μνήμη του πρώην γενικού γραμματέα της ΝΔ, πρώην υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος πέθανε ύστερα από ανακοπή καρδιάς την περασμένη Πέμπτη. Στη συνέχεια, τελέστηκε η ορκωμοσία της Στέλλας Αραμπατζή.

«Ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας κατά την ημέρα της κηδείας του, τίμησε και τον λαό της. Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας προσπαθώντας για το καλύτερο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό. Τιμώντας την μνήμη του, παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Από την πλευρά του, ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης είπε ότι «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος θα λείψει από όλους μας και ιδιαίτερα από την παράταξη της ΝΔ. Η απώλεια του έχει δημιουργήσει θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας καλός άνθρωπος και συνάδελφος με πραγματική έγνοια για τον συνάνθρωπο».

Στην απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου αναφέρθηκε και η εισηγήτρια της ΝΔ, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα λέγοντας ότι «ο ξαφνικός χαμός του σκόρπισε θλίψη όχι μόνο σε όλους εμάς, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί του. Ο Απόστολος υπηρέτησε τη Βουλή, την παράταξή μας και τον τόπο με σεμνότητα και αφοσίωση. Υπήρξε άνθρωπος της ευθύνης και της προσφοράς. Με την πραότητά του και την αίσθηση καθήκοντος στήριξε συναδέλφους, υπηρέτησε τον θεσμό και τίμησε τον ρόλο που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της Ημαθίας. Στην οικογένειά του, στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο εισηγητής του κόμματος Παύλος Χρηστίδης, μετέφερε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στην ΚΟ της ΝΔ λέγοντας ότι «ήταν πάντοτε ένας συνάδελφος αξιοπρεπής, πολύ συναδελφικός, πολύ ζεστός με τους νεότερους συναδέλφους του και είμαι σίγουρος ότι θα λείψει η παρουσία του από αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή την Κοινοβουλευτική Περίοδο».

Αναφορές στον Απόστολο Βεσυρόπουλο έκαναν και οι υπόλοιποι αγορητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης εκ μέρους των κοινοβουλευτικών τους ομάδων κατά την έναρξη των τοποθετήσεών τους επί του νομοσχεδίου.

Η ορκωμοσία της Στέλλας Αραμπατζή

Αμέσως μετά την τήρηση του ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της πρώτης επιλαχούσας του ψηφοδελτίου της εκλογικής Περιφέρειας Ημαθίας της ΝΔ, Στεργιανής (Στέλλας) Αραμπατζή, η οποία κατέλαβε την κενή θέση του εκλιπόντος.

Η κ. Στεργιανή Αραμπατζή είναι υποψήφια δρ. ιατρός-βιοπαθολόγος. Γεννήθηκε και διαμένει στη Νάουσα όπου δραστηριοποιείται ως ιδιώτης ιατρός – μικροβιολογόλογος, ενώ είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιένας της Ιταλίας, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων και υποψήφια διδάκτωρ στον Τομέα Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού αλλά και ελληνικών πανεπιστημίων, σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια και πληθώρα δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών. Μιλάει άπταιστα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά.

Από το 2014 μετέχει ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Νάουσας, ενώ διετέλεσε και αντιδήμαρχος.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Θανάση Παφίλη

Στο μεταξύ, ο Νικήτας Κακλαμάνης ευχήθηκε από την έδρα, εκ μέρος του Σώματος, περαστικά στον βουλευτή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη, ο οποίος, όπως είπε, «πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Χειρουργήθηκε με επιτυχία. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να είναι ο αγαπητός Θανάσης γρήγορα κοντά μας».