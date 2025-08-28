Βουλή: Λουλούδια και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ορκίστηκε η Στέλλα Αραμπατζή

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή: Λουλούδια και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ορκίστηκε η Στέλλα Αραμπατζή

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα (Πέμπτη, 28/8) στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι βουλευτές τίμησαν με ένα μπουκέτο λουλούδια στο έδρανό του και ενός λεπτού σιγή την μνήμη του πρώην γενικού γραμματέα της ΝΔ, πρώην υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος πέθανε ύστερα από ανακοπή καρδιάς την περασμένη Πέμπτη. Στη συνέχεια, τελέστηκε η ορκωμοσία της Στέλλας Αραμπατζή.

«Ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας κατά την ημέρα της κηδείας του, τίμησε και τον λαό της. Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας προσπαθώντας για το καλύτερο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό. Τιμώντας την μνήμη του, παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Από την πλευρά του, ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης είπε ότι «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος θα λείψει από όλους μας και ιδιαίτερα από την παράταξη της ΝΔ. Η απώλεια του έχει δημιουργήσει θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας καλός άνθρωπος και συνάδελφος με πραγματική έγνοια για τον συνάνθρωπο».

Στην απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου αναφέρθηκε και η εισηγήτρια της ΝΔ, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα λέγοντας ότι «ο ξαφνικός χαμός του σκόρπισε θλίψη όχι μόνο σε όλους εμάς, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί του. Ο Απόστολος υπηρέτησε τη Βουλή, την παράταξή μας και τον τόπο με σεμνότητα και αφοσίωση. Υπήρξε άνθρωπος της ευθύνης και της προσφοράς. Με την πραότητά του και την αίσθηση καθήκοντος στήριξε συναδέλφους, υπηρέτησε τον θεσμό και τίμησε τον ρόλο που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της Ημαθίας. Στην οικογένειά του, στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο εισηγητής του κόμματος Παύλος Χρηστίδης, μετέφερε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στην ΚΟ της ΝΔ λέγοντας ότι «ήταν πάντοτε ένας συνάδελφος αξιοπρεπής, πολύ συναδελφικός, πολύ ζεστός με τους νεότερους συναδέλφους του και είμαι σίγουρος ότι θα λείψει η παρουσία του από αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή την Κοινοβουλευτική Περίοδο».

Αναφορές στον Απόστολο Βεσυρόπουλο έκαναν και οι υπόλοιποι αγορητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης εκ μέρους των κοινοβουλευτικών τους ομάδων κατά την έναρξη των τοποθετήσεών τους επί του νομοσχεδίου.

Δείτε εικόνες:

Η ορκωμοσία της Στέλλας Αραμπατζή

Αμέσως μετά την τήρηση του ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της πρώτης επιλαχούσας του ψηφοδελτίου της εκλογικής Περιφέρειας Ημαθίας της ΝΔ, Στεργιανής (Στέλλας) Αραμπατζή, η οποία κατέλαβε την κενή θέση του εκλιπόντος.

Η κ. Στεργιανή Αραμπατζή είναι υποψήφια δρ. ιατρός-βιοπαθολόγος. Γεννήθηκε και διαμένει στη Νάουσα όπου δραστηριοποιείται ως ιδιώτης ιατρός – μικροβιολογόλογος, ενώ είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιένας της Ιταλίας, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων και υποψήφια διδάκτωρ στον Τομέα Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού αλλά και ελληνικών πανεπιστημίων, σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια και πληθώρα δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών. Μιλάει άπταιστα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά.

Από το 2014 μετέχει ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Νάουσας, ενώ διετέλεσε και αντιδήμαρχος.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Θανάση Παφίλη

Στο μεταξύ, ο Νικήτας Κακλαμάνης ευχήθηκε από την έδρα, εκ μέρος του Σώματος, περαστικά στον βουλευτή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη, ο οποίος, όπως είπε, «πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Χειρουργήθηκε με επιτυχία. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να είναι ο αγαπητός Θανάσης γρήγορα κοντά μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντισυλληπτικά χάπια: Αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος; Τι έδειξε νέα μελέτη;

Αντιπαράθεση ΠΙΣ – Άδωνι Γεωργιάδη για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις στο ΕΣΥ

ΕΣΕΠ: Αιτήσεις από τις 2 Σεπτεμβρίου για επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

Θεοδωρικάκος: «Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη» -Συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Google: Η νέα ενημέρωση θα κάνει Android σας τώρα να είναι σαν ένα iPhone – Τι αλλάζει

Vegan πυροσβέστρια κλήθηκε να σβήσει φωτιά σε 18 τόνους μπριζόλες – Ήταν η πρώτη της μέρα στη δουλειά
περισσότερα
08:06 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τα κυβερνητικά σχέδια για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και η πολιτική κόντρα με το ΠΑΣΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα (28/8) το πρωί, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα...
07:15 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Άμυνα: Στον «αέρα» ο μηχανισμός SAFE – Η Τουρκία ρίχνει τους «Δούρειους Ίππους» της

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε σε προσφυγή κατά της Κομισιόν και του Συμβουλίου (Υπουργών)...
23:23 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Τροχαίο ατύχημα για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρα

Τροχαίο ατύχημα είχε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8). Σύμφωνα με πληρο...
18:55 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Η μισή αλήθεια της Νίκης Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ»

Σε δήλωση προχώρησε ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix