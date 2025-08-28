Άγιος έρωτας – Spoiler: Ο Πέτρος και η Δώρα παραδίδονται στο πάθος

Άγιος έρωτας – Spoiler: Ο Πέτρος και η Δώρα παραδίδονται στο πάθος

Στον δεύτερο κύκλο της σειράς, Άγιος Έρωτας, η σχέση του Πέτρου και της Δώρας εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη ιστορία πάθους που θα δοκιμάσει τα πάντα.

Ο Πέτρος, βυθισμένος στις καταχρήσεις και μόνος, έρχεται αντιμέτωπος με την ξαφνική παρουσία της Δώρας. Η ένταση ανάμεσά τους κορυφώνεται, καθώς η κοπέλα, απογοητευμένη από τον Αργύρη, βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά του.

Σε μια σκηνή που αναμένεται να συζητηθεί, οι δύο νέοι ανταλλάσσουν λόγια που φανερώνουν τη σύγκρουση αλλά και την έλξη τους. Η ατμόσφαιρα φορτίζεται επικίνδυνα μέχρι που τελικά ενδίδουν σε ένα παθιασμένο φιλί, το οποίο καταλήγει σε μια στιγμή ερωτικής έντασης που θα ταράξει τις ισορροπίες, σύμφωνα με το MyTV.

