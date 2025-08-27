Άγιος έρωτας – Spoiler: Ο Πέτρος καταστρέφει τον αδελφό του

Τα νέα επεισόδια της σειράς «Άγιος Έρωτας» φέρνουν δραματικές ανατροπές. Ο Πέτρος, απελπισμένος να βρει χρήματα για να σώσει τον πατέρα του από τη φυλακή, αποφασίζει να ξαναμπεί στον κόσμο του υποκόσμου. Αυτή τη φορά, όμως, το τίμημα θα είναι πολύ πιο βαρύ.

Με την ελπίδα ενός γρήγορου κέρδους, μπλέκει σε κυκλώματα ναρκωτικών και μάλιστα γίνεται και ο ίδιος χρήστης, σύμφωνα με το ΤiVi Σίριαλ.

Η κάθοδός του είναι ραγδαία, καθώς πίσω από τις ουσίες κρύβει τις ανασφάλειες, τις απογοητεύσεις στον έρωτα και την ανάγκη του να αγαπηθεί. Ο Πέτρος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο και μαζί του συμπαρασύρει και τον αδελφό του, Στέφανο.

Ο Στέφανος, καλοπροαίρετος και άπειρος, δεν υποψιάζεται σε τι παγίδα μπαίνει. Σύντομα, όμως, ο σκοτεινός κόσμος τον γοητεύει με υποσχέσεις για εύκολο χρήμα, γυναίκες και δύναμη. Το αθώο παιδί μετατρέπεται σταδιακά σε άντρα του υποκόσμου, ενώ η Ειρήνη αρχίζει να ανησυχεί για την ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του.

Στον νέο κύκλο του «Αγίου Έρωτα», η ιστορία των δύο αδελφών παίρνει τη μορφή ενός σκοτεινού θρίλερ γεμάτο εθισμούς, πάθη και ανατροπές που κόβουν την ανάσα. Ποιος θα καταφέρει να σωθεί και ποιος θα χαθεί οριστικά σε αυτό το ταξίδι χωρίς επιστροφή;