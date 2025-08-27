Άγιος έρωτας – Spoiler: Ο Πέτρος καταστρέφει τον αδελφό του

Enikos Newsroom

Media

Άγιος Έρωτας

Τα νέα επεισόδια της σειράς «Άγιος Έρωτας» φέρνουν δραματικές ανατροπές. Ο Πέτρος, απελπισμένος να βρει χρήματα για να σώσει τον πατέρα του από τη φυλακή, αποφασίζει να ξαναμπεί στον κόσμο του υποκόσμου. Αυτή τη φορά, όμως, το τίμημα θα είναι πολύ πιο βαρύ.

Με την ελπίδα ενός γρήγορου κέρδους, μπλέκει σε κυκλώματα ναρκωτικών και μάλιστα γίνεται και ο ίδιος χρήστης, σύμφωνα με το ΤiVi Σίριαλ.

Η κάθοδός του είναι ραγδαία, καθώς πίσω από τις ουσίες κρύβει τις ανασφάλειες, τις απογοητεύσεις στον έρωτα και την ανάγκη του να αγαπηθεί. Ο Πέτρος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο και μαζί του συμπαρασύρει και τον αδελφό του, Στέφανο.

Ο Στέφανος, καλοπροαίρετος και άπειρος, δεν υποψιάζεται σε τι παγίδα μπαίνει. Σύντομα, όμως, ο σκοτεινός κόσμος τον γοητεύει με υποσχέσεις για εύκολο χρήμα, γυναίκες και δύναμη. Το αθώο παιδί μετατρέπεται σταδιακά σε άντρα του υποκόσμου, ενώ η Ειρήνη αρχίζει να ανησυχεί για την ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του.

Στον νέο κύκλο του «Αγίου Έρωτα», η ιστορία των δύο αδελφών παίρνει τη μορφή ενός σκοτεινού θρίλερ γεμάτο εθισμούς, πάθη και ανατροπές που κόβουν την ανάσα. Ποιος θα καταφέρει να σωθεί και ποιος θα χαθεί οριστικά σε αυτό το ταξίδι χωρίς επιστροφή;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

ΙΣΑ: Κυρώσεις σε γιατρούς που προβαίνουν σε εξετάσεις αθλούμενων εντός των χώρων αθλητικών σωματείων

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν έως την Παρασκευή 29 Αυγούστου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10 εκατομμύρια σε δύο ΑΦΜ μέσα σε 5 χρόνια

Νέο υπολογιστικό πλαίσιο για την προώθηση της έρευνας στην πυρηνική σύντηξη

Η πιο τυχερή μέρα του Σεπτέμβρη για κάθε ζώδιο – η δυναμική αστρολογική ενέργεια υπόσχεται έναν αξέχαστο μήνα
περισσότερα
15:11 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο δυνατά teaser της σειράς είναι ήδη στον αέρα

Η νέα σύγχρονη καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας, όπου η αγάπη,...
14:44 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Τηλεθέαση (25/8): Τα νούμερα των εκπομπών που έκαναν πρεμιέρα

Πρεμιέρα έκαναν αρκετές εκπομπές την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025. Το ΟΡΕΝ και ο ΣΚΑΪ μπήκαν στον...
08:40 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Η Γη της Ελιάς: Σκοτεινά μυστικά θα βγουν στην επιφάνεια σιγά – σιγά

Στα τελευταία επεισόδια του 4ου κύκλου της σειράς “Η Γη της Ελιάς” μαζί με την οικ...
16:16 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κώστας Τσιάρας: Μέχρι τέλη Αυγούστου οι ανακοινώσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεκάθαρα μηνύματα για την πορεία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την ανάγκη κοινής δράσης...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο