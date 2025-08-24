Άγιος έρωτας – Spoiler: Ο πατήρ Νικόλαος βάφει τα χέρια του με αίμα

Στα επεισόδια της νέα σεζόν της δραματικής σειράς εποχής του ALPHA «Άγιος έρωτας» έρχονται συναρπαστικές και άκρως δραματικές εξελίξεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, ο πατέρας Νικόλαος στον 2ο κύκλο του «Άγιου έρωτα» θα βρεθεί να βάφει τα χέρια του με αίμα, την ώρα που η Χλόη χαροπαλεύει, ενώ ο Παύλος θα συλληφθεί… Πώς όμως θα φτάσουν όλοι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο;

Η Χλόη, η Ελένη και η Άννα συζητούν στο δωμάτιο. Οι δύο γυναίκες ζητούν από τη Χλόη να μοιραστεί μαζί τους τα αληθινά συναισθήματά της για τον Νικόλαο, και η ίδια, παρότι διστάζει να τους μιλήσει ανοιχτά, δεν μπορεί να κρύψει τη λάμψη που ζωγραφίζεται στο πρόσωπό της όταν αναφέρεται σε εκείνον. Τη συζήτησή τους διακόπτει ο πατέρας Νικόλαος, που την καλεί στη γιορτή που οργανώνουν ο Κυριάκος και η Θάλεια. Η μεγάλη γιορτή ωστόσο που οργανώνουν στη Στέρνα προς τιμήν του Νικόλαου θα αιματοκυλιστεί και το βράδυ αυτό θα σταθεί μοιραίο για πολλούς.

Η βραδιά ξεκινάει γιορτινά, με τον Κυριάκο και τη Θάλεια να οργανώνουν αυτή τη γιορτή με στόχο να τιμήσουν τον γενναίο πατέρα Νικόλαο, που «επέστρεψε» στη ζωή, ενώ τον θεωρούσαν πεθαμένο. Στην πραγματικότητα όμως η γιορτή αυτή αποτελεί μια καλοστημένη παγίδα για τον Παύλο, ο οποίος αρχικά ενημερώνει ότι, λόγω άλλων υποχρεώσεων, δεν μπορεί να παραστεί.

Η Χλόη δίνει μάχη για τη ζωή της

H ξαφνική είσοδός του Παύλου στη γιορτή αναστατώνει τους πάντες, δεν γνωρίζουν όμως ότι ο Παύλος έχει φροντίσει να υπάρχουν απ’ έξω μπράβοι του, που περιμένουν για να σκοτώσουν τον Νικόλαο. Από την αρχή τα πνεύματα στη γιορτή είναι οξυμένα, με τον Παύλο, που έχει μάθει ότι η κόρη του έχει σχέση με τον Νικόλαο, να είναι επιθετικός απέναντί του. Τον κατηγορεί ότι είναι ένας άνθρωπος χωρίς αρχές και ότι δεν έχει πίστη στον Θεό. Ο Νικόλαος υπερασπίζεται τον εαυτό του και τον έρωτά του για τη Χλόη και, καθώς ο Παύλος εξοργίζεται, οι δύο άντρες πιάνονται στα χέρια. Εκείνη τη στιγμή ο Κλεάνθης βγάζει ένα πιστόλι από την τσέπη του και πυροβολεί στον αέρα.

Ο πατέρας Νικόλαος κινείται προς το μέρος του και καταφέρνει να τον αφοπλίσει, ενώ τρέχει προς την είσοδο του χώρου, όπου τον βρίσκουν οι μπράβοι του Παύλου και αρχίζουν να τον πυροβολούν. Η Χλόη ακούει τους πυροβολισμούς και τρέχει αγχωμένη ξοπίσω του, ενώ και οι υπόλοιποι συνδαιτυμόνες την ακολουθούν. Ο πατέρας Νικόλαος αντικρίζει απέναντί του τον Παύλο και τον απειλεί κρατώντας όπλο, ενώ η Χλόη την ίδια στιγμή πέφτει στην αγκαλιά του.

Ο Παύλος τούς ορμάει με οργή και τότε… το πιστόλι εκπυρσοκροτεί και η Χλόη πέφτει κάτω αιμόφυρτη. Όλοι αναστατώνονται και τη μεταφέρουν την άμεσα στο νοσοκομείο. Ο Νικόλαος την κρατάει στην αγκαλιά του και τρέμει η καρδιά του μην τη χάσει. Ωστόσο την αφήνει στη φροντίδα των γιατρών και των δικών της ανθρώπων και φεύγει από το νοσοκομείο. Με το αίμα της Χλόης νωπό στα ρούχα του και στο κορμί του, ο Νικόλαος επιστρέφει οργισμένος στην εκκλησία, για να ζητήσει τη στήριξη του Θεού. Νιώθει πως είναι αδικία να χαροπαλεύει το πρόσωπο που αγάπησε τόσο. Εκείνη τη στιγμή της απόλυτης αναμέτρησής του με το θεϊκό δίκαιο, ένας ήχος ακούγεται πίσω του… Γυρνώντας το βλέμμα του προς την πόρτα και νιώθοντας ότι απειλείται, βγάζει το πιστόλι του και πυροβολεί. Ο μπράβος του Παύλου, που βρισκόταν πίσω του έτοιμος να του πάρει τη ζωή, σωριάζεται άψυχος στο κατώφλι της εκκλησίας.

Η άγρια καταδίωξη στη Στέρνα και η σύλληψη του Παύλου

Λίγο αργότερα στο σημείο καταφθάνει ο Παύλος και βρίσκει τον νεκρό μπράβο του στο κατώφλι της εκκλησίας. Μαζί με τους υπόλοιπους μπράβους καταδιώκει τον πατέρα Νικόλαο, αποφασισμένος να τον σκοτώσει. Εκείνος φεύγει από την εκκλησία και τρέχει να κρυφτεί για να σώσει τη ζωή του, οι δυνάμεις του όμως τον εγκαταλείπουν, καθώς και ο ίδιος είναι ελαφρά τραυματισμένος και ταλαιπωρημένος, και τελικά σωριάζεται στο κέντρο της πλατείας. Ο Παύλος φτάνει εκεί, τον πλησιάζει και είναι έτοιμος να πατήσει τη σκανδάλη, όμως η εμφάνιση του αστυνόμου ανατρέπει το σχέδιό του… «Παύλο, άφησε κάτω το όπλο σου!» φωνάζει ο Νικηφόρος και οι άντρες της αστυνομίας στρέφουν τα όπλα τους προς το μέρος του. Ο Παύλος νιώθει ότι το παιχνίδι χάθηκε για εκείνον και βγάζει έναν αναστεναγμό αγανάκτησης.