Όσα αλλάζουν στις κληρονομιές – Τι ισχύει για χρέη και ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί

Αλλαγές έρχονται στις κληρονομιές. Η ειδική επιτροπή υπό τον καθηγητή Απόστολο Γεωργιάδη προτείνει σημαντικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, με την τελική πρόταση να παραδίδεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης τον Σεπτέμβριο.

Δύο βασικές τροποποιήσεις έχουν «κλειδώσει» για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθήκη, σύμφωνα με το ΟΡΕΝ και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», όπου ο Γιάννης Χατζησαλάτας περιέγραψε τι γίνεται με τα χρέη αλλά και τα ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί.

Σήμερα, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 25% της κληρονομιάς, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται στα παιδιά. Με τις νέες ρυθμίσεις, το ποσοστό του συζύγου θα αυξηθεί στο 33,3%, αφήνοντας τα δύο τρίτα στους απογόνους.

Το πιο δύσκολο ζήτημα παραμένει η διαχείριση των χρεών που «κληρονομεί» ο εκάστοτε διάδοχος. Με το ισχύον πλαίσιο η κληρονομιά και η περιουσία του κληρονόμου θεωρούνται μια ενιαία περιουσία, και κατά συνέπεια στην περίπτωση ύπαρξης χρεών ο κληρονόμος που αποδέχεται την κληρονομιά ευθύνεται για τα χρέη της και με τη δική του περιουσία. Στο τραπέζι τέθηκε η πρόταση να παραμένει η κληρονομιά ως ξεχωριστή περιουσία, από το ενεργητικό της οποίας θα πληρώνονται τα χρέη της, αλλά σημαντικός αριθμός των μελών της επιτροπής φέρεται να αντιτάχθηκε σημειώνοντας πως ελλοχεύει κίνδυνος να μη λάβουν ποτέ τις οφειλές τους οι δανειστές του κληρονομουμένου ή οι τράπεζες.

Η επιτροπή φαίνεται πως έχει καταλήξει στην αύξηση του ποσοστού του επιζώντος συζύγου στο 33,3%, αφήνοντας τα 2/3 της κληρονομιάς στα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι συνήθως ο/η σύζυγος χρήζει μεγαλύτερης προστασίας λόγω ηλικίας.

Στο 50% παραμένει το ποσοστό στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής, όπου δεν υπάρχουν παιδιά και κληρονομούν γονείς, αδέλφια και ξαδέλφια.

Εκτός κληρονομιάς παραμένουν τελικά οι σύντροφοι, όσοι δηλαδή δεν έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, αλλά θεσπίζεται η δυνατότητα παραμονής τους στο σπίτι του κληρονομουμένου (πιθανότατα για τρία χρόνια).

Επίσης, την τελική του μορφή φέρεται να έχει λάβει και ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, που εισέρχεται για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο.