Κοζάνη: Σήμερα η θανάτωση 200 προβάτων κτηνοτροφικής μονάδας λόγω ευλογιάς

Στη θανάτωση 200 προβάτων συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας προχωρά σήμερα η Κτηνιατρική Υπηρεσία Κοζάνης μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των ειδικών εργαστηρίων του Κράτους, που επιβεβαιώνουν κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στην Τ.Κ. Πτελέας της ΠΕ Κοζάνης.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Θεόφιλος Καντζόγλου σημειώνει ότι «για λόγους βιοασφάλειας η θανάτωση των ζώων και η ταφή τους θα γίνει στον περιβάλλοντα χώρο της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας».

Σημειώνεται ότι έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα αποκλεισμού, σε απόσταση 5 χλμ πέριξ της μονάδας, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού της ευλογιάς, ενώ έχουν απαγορευθεί για οποιοδήποτε λόγο όλες οι μετακινήσεις ζώων από τις εκτροφές σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κτηνιατρική Υπηρεσία προς τους εκτροφείς προβάτων τονίζεται ότι «μέχρι νεωτέρας τα ζώα σε όλη την ΠΕ Κοζάνης ΘΑ παραμένουν αποκλειστικά εντός της μονάδας».

Διευκρινίζεται επιπλέον ότι η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο (ούτε με επαφή με μολυσμένα ζώα, ούτε με κατανάλωση κρέατος, γάλακτος κλπ.) επίσης δεν μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων αλλά το νόσημα προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά τα πρόβατα που είναι πολύ ευαίσθητα.