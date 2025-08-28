Κοζάνη: Σήμερα η θανάτωση 200 προβάτων κτηνοτροφικής μονάδας λόγω ευλογιάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Στη θανάτωση 200 προβάτων συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας προχωρά σήμερα η Κτηνιατρική Υπηρεσία Κοζάνης μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των ειδικών εργαστηρίων του Κράτους, που επιβεβαιώνουν κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στην Τ.Κ. Πτελέας της ΠΕ Κοζάνης.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Θεόφιλος Καντζόγλου σημειώνει ότι «για λόγους βιοασφάλειας η θανάτωση των ζώων και η ταφή τους θα γίνει στον περιβάλλοντα χώρο της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας».

Σημειώνεται ότι έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα αποκλεισμού, σε απόσταση 5 χλμ πέριξ της μονάδας, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού της ευλογιάς, ενώ έχουν απαγορευθεί για οποιοδήποτε λόγο όλες οι μετακινήσεις ζώων από τις εκτροφές σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κτηνιατρική Υπηρεσία προς τους εκτροφείς προβάτων τονίζεται ότι «μέχρι νεωτέρας τα ζώα σε όλη την ΠΕ Κοζάνης ΘΑ παραμένουν αποκλειστικά εντός της μονάδας».

Διευκρινίζεται επιπλέον ότι η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο (ούτε με επαφή με μολυσμένα ζώα, ούτε με κατανάλωση κρέατος, γάλακτος κλπ.) επίσης δεν μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων αλλά το νόσημα προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά τα πρόβατα που είναι πολύ ευαίσθητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Αντισυλληπτικά χάπια: Αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος; Τι έδειξε νέα μελέτη;

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή στους συνταξιούχους

Τι σημαίνει η φράση «oυδείς εκών κακός» και από πού προέρχεται

Έρευνα από Έλληνα επιστήμονα αποκάλυψε ποια μπύρα έχει πιο σταθερό αφρό
περισσότερα
13:04 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Αιτωλοακαρνανία – Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικες

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) στην εθνική οδό Αντιρρίο...
12:39 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του 5χρονου που διασώθηκε από μπαλκόνι

Συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του 5χρονου αγοριού, που εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 26/08 να β...
12:18 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Καστοριά: «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε» – Ζευγάρι ήταν τα δύο 16χρονα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε». Αυτά τα λόγια επαναλαμβάνουν οι γονείς του 16χρονου Θέμη, ο ο...
11:17 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Άλιμος: Σπείρα διαρρηκτών είχε «ανοίξει» 15 σπίτια σε Αττική και άλλες περιοχές – Πέταξαν πυροσβεστήρα σε περιπολικό για να διαφύγουν

Εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει 15 διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική, αλλά κ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix