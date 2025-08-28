Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Ξαφνική αδιαθεσία του Τζορτζ Κλούνεϊ λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας ταινίας του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φέρεται να μείωσε τις εμφανίσεις του την παραμονή της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας του «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Τhe Hollywood Reporter κατά την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ, (Τετάρτη 27 Αυγούστου), ο ηθοποιός ακύρωσε μια συνέντευξη Τύπου για το «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπόμπακ, ενώ δεν παρευρέθηκε σε δείπνο με τους συντελεστές.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην παραγωγή, ο Κλούνεϊ ένιωσε αδιαθεσία και οι συνεργάτες του τον συμβούλευσαν να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί, καθώς τον περιμένει μία πολύ απαιτητική Πέμπτη.

Στο σημερινό πρόγραμμα του σταρ περιλαμβάνονται η επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix και στη συνέχεια η πρεμιέρα τoυ «Jay Kelly» στην Sala Grande.