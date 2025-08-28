ΗΠΑ: Εντοπίστηκε νεκρό 12χρονο αγόρι – Ενδείξεις ότι του επιτέθηκε αλιγάτορας

Νεκρό εντοπίστηκε τελικά ένα 12χρονο αγόρι από την Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, το οποίο εξαφανίστηκε από το σπίτι του στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με τις αρχές το παιδί δέχθηκε επίθεση από αλιγάτορα.

Ο 12χρονος Μπράιαν Βάσκεζ, ο οποίος δεν είχε αναπτύξει ομιλία, πνίγηκε αφού υπέστη τραύμα από αμβλύ αντικείμενο κατά τη διάρκεια επίθεσης από αλιγάτορα, ανακοίνωσε η αστυνομική διευθύντρια της Νέας Ορλεάνης, Αν Κιρπάτρικ.

Το παιδί εξαφανίστηκε στις 14 Αυγούστου αφού σκαρφάλωσε από το παράθυρο του υπνοδωματίου του και έφυγε από το σπίτι στις 5 τα ξημερώματα.

Έπειτα από αναζήτηση σχεδόν δύο εβδομάδων, η σορός του 12χρονου εντοπίστηκε σε λιμνοθάλασσα στην Νέα Ορλεάνη. «Γνωρίζουμε ότι αυτά είναι δύσκολες εξελίξεις και ότι έχουμε ακόμη μια κοινότητα που πενθεί και μια οικογένεια που πενθεί. Η έρευνα συνεχίζεται», δήλωσε η Κιρπάτρικ.

Παράλληλα υπάρχουν καταγγελίες ότι οι αρχές άργησαν να ξεκινήσουν την έρευνα για τον εντοπισμό του 12χρονου. Μάλιστα φέρονται να απάντηση στην κλήση που έγινε στην αστυνομία έπειτα από πέντε ώρες.

Η καθυστέρηση αυτή είναι αντικείμενο εσωτερικής έρευνας της αστυνομίας, σύμφωνα με την Κιρπάτρικ. «Δεν έχω όλα τα γεγονότα και μπορεί να υπάρχουν λόγοι που να εξηγούν την πεντάωρη καθυστέρηση. Αλλά στη βάση της, είναι υπερβολική», τόνισε η Κιρπάτρικ.

Οι αρχές είχαν λάβει ένταλμα έρευνας για τα κινητά τηλέφωνα που ανήκαν στους γονείς του αγοριού. Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, έχει εντοπιστεί βίντεο που δείχνει τον 12χρονο μία ώρα μετά την εξαφάνιση του να περιφέρεται μόνος του και να φοράει μόνο μία πάνα.