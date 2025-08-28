Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 15χρονο και συνελήφθησαν – Χειροπέδες και στους γονείς τους

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 15χρονο και συνελήφθησαν – Χειροπέδες και στους γονείς τους

Θύμα ξυλοδαρμού από τρεις συνομήλικούς του κατήγγειλε ότι έπεσε 15χρονος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, έξω από κατάστημα που ήταν εκτός λειτουργίας.

Για άγνωστη αιτία, δύο 15χρονοι κι ένας 16χρονος επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας στον παθόντα την ώρα που βρισκόταν στο σημείο με την παρέα του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το θύμα απευθύνθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μετά την καταγγελία στην οποία προέβη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους, όπως επίσης τους κηδεμόνες τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι (σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης), ενώ για τους συλληφθέντες κηδεμόνες θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντισυλληπτικά χάπια: Αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος; Τι έδειξε νέα μελέτη;

Αντιπαράθεση ΠΙΣ – Άδωνι Γεωργιάδη για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις στο ΕΣΥ

ΕΣΕΠ: Αιτήσεις από τις 2 Σεπτεμβρίου για επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

Θεοδωρικάκος: «Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη» -Συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Google: Η νέα ενημέρωση θα κάνει Android σας τώρα να είναι σαν ένα iPhone – Τι αλλάζει

Vegan πυροσβέστρια κλήθηκε να σβήσει φωτιά σε 18 τόνους μπριζόλες – Ήταν η πρώτη της μέρα στη δουλειά
περισσότερα
11:17 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Άλιμος: Σπείρα διαρρηκτών είχε «ανοίξει» 15 σπίτια σε Αττική και άλλες περιοχές – Πέταξαν πυροσβεστήρα σε περιπολικό για να διαφύγουν

Εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει 15 διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική, αλλά κ...
10:55 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Συνελήφθη 40χρονος για τη φωτιά στη Σαλαμίνα – Το πάρτι και το δυναμιτάκι

Στη σύλληψη ενός υπόπτου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) στην περιοχή...
10:34 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι οι 3 κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες

Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων οι τρεις κατηγορούμενοι για τις π...
10:20 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Καστοριά: Θρήνος για τα δύο 16χρονα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Οι γονείς τα αναζητούσαν όλη τη νύχτα

Δυο 16χρονα παιδιά, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, έχασαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/08) τη ζωή ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix