Φθιώτιδα: Χαμός στο δημοτικό συμβούλιο Μακρακώμης – Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φθιώτιδα: Χαμός στο δημοτικό συμβούλιο Μακρακώμης – Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια – Δείτε βίντεο

Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια στο δημοτικό συμβούλιο Μακρακώμης, στην Φθιώτιδα, το βράδυ της Τετάρτης (27/08), κατά την διάρκεια των εντάσεων που σημειώθηκαν.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Καλύβας προχώρησε σε κάποιες καταγγελίες αναφορικά με έναν κάτοικο του Αγίου Γεωργίου. Κατήγγειλε ότι ενεργεί έχοντας και κλειδιά και βγαίνει και σε… μεγάφωνο στον Άγιο Γεώργιο με τις “επιταγές” της τοπικής κοινότητας αλλά και του δημάρχου.

Ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος αφού είπε πως μίλησε με τον δήμαρχο, διέψευσε τις καταγγελίες, ενώ και ο ίδιος όπως και ο πρόεδρος του χωριού κ. Ζωγράφος τόνισαν ότι ο συγκεκριμένος πολίτης ενεργεί εθελοντικά και αφιλοκερδώς και βοηθάει ηλικιωμένους με ψώνια φάρμακα και ότι απλό χρειάζονται, επισκευάζει λακκούβες σε δρόμους, αλλάζει λαμπτήρες και όλα αυτά εθελοντικά, με κατατεθειμένη επίσημη δήλωση για τη δράση του.

Αφού άπαντες τοποθετήθηκαν για το θέμα, όπως θα δείτε παρακάτω υπήρξε μια έντονη λογομαχία ανάμεσα στον κ. Καλύβα και τον κ. Ζωγράφο, ενώ ο πρώτος μόλις αντιλήφθηκε ότι ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος τον κατέγραφε με το κινητό του κινήθηκε εναντίον του προκειμένου να σταματήσει να τον καταγράφει.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 60 κρούσματα και 3 θάνατοι- Καταγραφή κρουσμάτων σε 28 Δήμους

«Παραλύουν» σήμερα τα Δημόσια Νοσοκομεία λόγω 24ωρης απεργίας

Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων για πλασματικές εκπτώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Google: Η νέα ενημέρωση θα κάνει Android σας τώρα να είναι σαν ένα iPhone – Τι αλλάζει

Vegan πυροσβέστρια κλήθηκε να σβήσει φωτιά σε 18 τόνους μπριζόλες – Ήταν η πρώτη της μέρα στη δουλειά
περισσότερα
09:04 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

«Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν»: Σεμινάριο για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών με βιωματικές και καινοτόμες μεθόδους

Η «Ελληνική Αγωγή» διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το επιμορφωτικό σεμινάριο «Ἑλληνίζοντες Διδά...
08:10 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Καστοριά: Δύο 16χρονα παιδιά σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κο...
07:19 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και λίγες νεφώσεις σήμερα – Πότε θα έχουμε 40άρια

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός την Πέμπτη (28/8) με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στη β...
06:25 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Καμίνια: Ένταλμα σύλληψης της 19χρονης αδελφής του 5χρονου που διασώθηκε από μπαλκόνι

Εντολή σύλληψης της 19χρονης αδελφής του 5χρονου παιδιού που διασώθηκε από μπαλκόνι σπιτιού στ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix