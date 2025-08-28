Φθιώτιδα: Χαμός στο δημοτικό συμβούλιο Μακρακώμης – Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια – Δείτε βίντεο

Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια στο δημοτικό συμβούλιο Μακρακώμης, στην Φθιώτιδα, το βράδυ της Τετάρτης (27/08), κατά την διάρκεια των εντάσεων που σημειώθηκαν.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Καλύβας προχώρησε σε κάποιες καταγγελίες αναφορικά με έναν κάτοικο του Αγίου Γεωργίου. Κατήγγειλε ότι ενεργεί έχοντας και κλειδιά και βγαίνει και σε… μεγάφωνο στον Άγιο Γεώργιο με τις “επιταγές” της τοπικής κοινότητας αλλά και του δημάρχου.

Ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος αφού είπε πως μίλησε με τον δήμαρχο, διέψευσε τις καταγγελίες, ενώ και ο ίδιος όπως και ο πρόεδρος του χωριού κ. Ζωγράφος τόνισαν ότι ο συγκεκριμένος πολίτης ενεργεί εθελοντικά και αφιλοκερδώς και βοηθάει ηλικιωμένους με ψώνια φάρμακα και ότι απλό χρειάζονται, επισκευάζει λακκούβες σε δρόμους, αλλάζει λαμπτήρες και όλα αυτά εθελοντικά, με κατατεθειμένη επίσημη δήλωση για τη δράση του.

Αφού άπαντες τοποθετήθηκαν για το θέμα, όπως θα δείτε παρακάτω υπήρξε μια έντονη λογομαχία ανάμεσα στον κ. Καλύβα και τον κ. Ζωγράφο, ενώ ο πρώτος μόλις αντιλήφθηκε ότι ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος τον κατέγραφε με το κινητό του κινήθηκε εναντίον του προκειμένου να σταματήσει να τον καταγράφει.