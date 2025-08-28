Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Πού θα σημειωθούν επικίνδυνες καταιγίδες και πού έντονη ζέστη

Με δύο «πρόσωπα» θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος κάνει λόγο για επικίνδυνες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, ενώ από την άλλη, για έντονη ζέστη στα ανατολικά και νότια.

«Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα

1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω».

