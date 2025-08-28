Ουκρανία: 8 νεκροί στις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο – «Η Ρωσία επιλέγει τους βαλλιστικούς πυραύλους από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», λέει ο Ζελένσκι

Enikos Newsroom

«Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «δεκάδες τραυματίστηκαν» από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

«Aκόμη μία μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Κρεμλίνο: Διατηρεί «αρνητική στάση» στις ευρωπαϊκές προτάσεις περί εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

Παράλληλα ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Νωρίτερα ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο είχε κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά, ενώ είχε προσθέσει ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ουκρανία: Μία νεκρή και 2 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στη Χερσώνα – Επίθεση ουκρανικών drones στην περιφέρεια Ροστόφ

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τριάντα νοσηλεύονται.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ είδαν έναν πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου επεσήμανε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones και πυραύλους – βαλλιστικούς, κρουζ και υπερηχητικούς—και έπληξε στόχους σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες της πρωτεύουσας.

Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους μία πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε παγιδεύοντας ενοίκους στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν και επλήγη ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία του Κιέβου.

«Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την ‘επιθυμία’ τους για ειρήνη», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ προσωπάρχης του Ζελένσκι στο Telegram.

