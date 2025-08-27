Κρεμλίνο: Διατηρεί «αρνητική στάση» στις ευρωπαϊκές προτάσεις περί εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

Κρεμλίνο: Διατηρεί «αρνητική στάση» στις ευρωπαϊκές προτάσεις περί εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία
Φωτογραφία αρχείου: Evgenia Novozhenina / Reuters

Η Ρωσία έχει αρνητική γνώμη για τις ευρωπαϊκές προτάσεις σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και δεν θα δεχθεί τυχόν παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο έδαφος της γειτονικής χώρας, όπως δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επικρότησε τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ σημαντικές» και είπε πως η Μόσχα ελπίζει ότι θα συνεχιστούν.

Στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνικής διευθέτησης, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για μία δέσμη εγγυήσεων για την Ουκρανία που θα την προστατεύουν από ενδεχόμενη μελλοντική επίθεση της Ρωσίας.

Όμως ο Πεσκόφ είπε πως τυχόν ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα σημαίνει παρουσία του ΝΑΤΟ εκεί, το οποίο, είπε, η Ρωσία είχε σκοπό να αποτρέψει ευθύς εξαρχής.

«Πράγματι, πολύ στην αρχή, ήταν η προώθηση στρατιωτικής υποδομής του ΝΑΤΟ και η διείσδυση στρατιωτικής υποδομής στην Ουκρανία που θα μπορούσαν πιθανότατα να αναφερθούν μεταξύ των ριζικών αιτίων της κατάστασης σύγκρουσης η οποία ανέκυψε», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Επομένως έχουμε αρνητική στάση απέναντι σε αυτές τις συζητήσεις».

Όλες οι πλευρές συμφωνούν πως οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να αποτελέσουν τμήμα οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης, όμως διαφωνούν θεμελιωδώς για το ποια μορφή θα πρέπει να έχουν αυτές.

Η Ρωσία λέει ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις εγγυήτριες της ασφάλειας της Ουκρανίας και θέλει να αναβιώσει μία πρόταση που συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές το 2022, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Το Κίεβο απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας πως θα έδινε στη Μόσχα αποτελεσματικό βέτο σε οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ είπε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι «ένα από τα πιο σημαντικά θέματα» αλλά η Ρωσία δεν πιστεύει ότι βοηθάει την κατάσταση το να συζητιούνται δημόσια.

Είπε πως η συνάντηση κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας αυτόν τον μήνα στην Αλάσκα, ανάμεσα στους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, ήταν «πολύ ουσιαστική, εποικοδομητική και χρήσιμη».

Ο Τραμπ έχει πει πως οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας. Άφησε ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο άλλης στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, περιλαμβανομένης συνδρομής από αέρος και παροχής πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες.

Ο Πεσκόφ είπε πως Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές είναι σε επαφή αλλά δεν μπορεί να δώσει ημερομηνία για το πότε θα συναντηθούν και πάλι. Οι τελευταίες απευθείας συνομιλίες που είχαν οι δύο πλευρές ήταν στις 23 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη, σε μια συνεδρίαση που κράτησε μόλις 40 λεπτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

