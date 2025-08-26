Ζελένσκι: Η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Τώρα, αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν επαφές με την Τουρκία, επαφές με χώρες του Κόλπου και με ευρωπαϊκές χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τους Ρώσους», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Από την πλευρά μας, τα πράγματα θα προετοιμαστούν στο μέγιστο βαθμό για να τερματιστεί ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές καθώς ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας βρίσκονται στο Κατάρ για να συναντηθούν με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει συνομιλίες με τον Πούτιν, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι δεν έχει προετοιμαστεί η ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ