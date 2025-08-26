Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών ανασκεύασε τη δήλωσή του για παρέμβαση ΔΝΤ και ΕΚΤ στα δημοσιονομικά – Πίσω από ποιες λέξεις έκρυψε το μισητό ενδεχόμενο

Εντυπωσιακή ανασκευή της πρωινής του δήλωσης ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί παρέμβαση του ΔΝΤ ή της ΕΚΤ στα οικονομικά της Γαλλίας αναγκάστηκε να κάνει, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Ερίκ Λομπάρ, καθώς η πρώτη του δήλωση ενέτεινε το χάος που προκάλεσε σήμερα στην χώρα η δήλωση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Μπαϊρού, προαναγγέλλοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν έρθει στην Βουλή για έγκριση ο προϋπολογισμός του 2026, που είναι ένας προϋπολογισμός αυστηρής λιτότητας.

“Δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή υπό την απειλή οποιασδήποτε παρέμβασης από το ΔΝΤ, την ΕΚΤ ή οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό”, έγραψε ο Ερίκ Λομπάρ, ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, μετά την κάπως νευρική πορεία του χρηματιστηρίου του Παρισιού και ιδιαίτερα των τραπεζικών μετοχών.

Η απότομη αυτή πτώση οφειλόταν στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για μια εξαιρετικά επικίνδυνη ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο στην πτώση συνέβαλε και η δήλωση του Λομπάρ το πρωί της Τρίτης, ότι “δεν μπορεί να πει ότι ο κίνδυνος” να παρέμβει το ΔΝΤ στη Γαλλία “δεν υπάρχει”. Το απόγευμα τόνισε ότι “η γαλλική οικονομία είναι σταθερή”.

Ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών φάνηκε πιο κατηγορηματικός το απόγευμα από ό,τι το πρωί. Ερωτηθείς στην πρωινή εκπομπή του France Inter σχετικά με τον κίνδυνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επέμβει στην Γαλλία είπε ότι «είναι ένας κίνδυνος που θέλουμε να αποφύγουμε, που πρέπει να αποφύγουμε». «Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι ο κίνδυνος δεν υπάρχει», είπε.

Η αποτυχία του να διαψεύσει κατηγορηματικά την παρέμβαση τρίτου θεσμού στα οικονομικά της Γαλλίας, ανέβασε την ένταση και στις αγορές. Λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε την ανάρτηση στον λογαριασμό του X, στην οποία απέκλεισε προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο:

«Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό», έγραψε, αλλά η δήλωση αφορά το «σήμερα» δεν αναφέρει τίποτα για το μέλλον.

Στο ίδιο μήνυμα, ο υπουργός της κυβέρνησης Μπαϊρού ζήτησε ηρεμία και διαύγεια. «Ηρεμία σημαίνει να σημειωθεί ότι η γαλλική οικονομία είναι σταθερή, ότι η φήμη της Γαλλίας στις αγορές αναγνωρίζεται και ότι χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία», είπε.

«Η διαύγεια απαιτεί τώρα να δράσουμε για να αποκαταστήσουμε τα δημόσια οικονομικά μας, η ανισορροπία των οποίων θέτει σε μόνιμο κίνδυνο την ελευθερία μας ως έθνος. Το να πιστεύουμε ότι η Γαλλία, εκ φύσεως, θα εξαιρούνταν από τον έλεγχο του χρέους της και θα προστατεύονταν από κάθε κίνδυνο είναι μύθος», είπε. Στην πραγματικότητα η ανάρτηση αναγνωρίζει ότι τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας είναι σε ανισορροπία και χρήζουν αποκατάστασης.