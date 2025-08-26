Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας χωρίς να συζητηθεί η πρόταση εκεχειρίας – Χιλιάδες διαδηλωτές έξω από το γραφείο του Νετανιάχου

Η ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις στο εσωτερικό της, με φόντο τις μαζικές διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήμερα, Τρίτη, συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, ωστόσο, σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς να συζητηθεί η πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών και συμφωνία ανταλλαγής ομήρων που έχει αποδεχθεί η Χαμάς.

Thousands march in Tel Aviv, calling to end Gaza war and secure hostage deal, as Netanyahu’s security cabinet meeting ends https://t.co/VNNZ2kTUE9 — Haaretz.com (@haaretzcom) August 26, 2025



Το Channel 12 μετέδωσε ότι η συνεδρίαση κράτησε λιγότερο από τρεις ώρες και δεν περιλάμβανε επίσημη ψηφοφορία, καθώς επισπεύσθηκε για να μπορέσουν οι υπουργοί να παραστούν σε δείπνο που διοργάνωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Μπινιαμίν στη Δυτική Όχθη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την ώρα που χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν σε όλο το Ισραήλ, ζητώντας συμφωνία για την επιστροφή των 50 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ενώ παράλληλα εκφράζονταν αντιδράσεις για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Israeli media: Major roads across Israel have been shut down by protests demanding a deal to bring back the hostages. Netanyahu’s failed war is collapsing from inside — Israelis blocking their own country while Gaza bleeds#Israel #Gaza pic.twitter.com/ZqmlNWKTI1 — Noor 🇵🇸 (@NoorsalamK44715) August 26, 2025



Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και έξω από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου διεξαγόταν η συνεδρίαση.

Massive protests by Israelis in the streets of Tel Aviv against Netanyahu’s policy and to stop the war in order to recover the prisoners. The streets of Israel became mobilized with commitments with Netanyahu’s meeting with the Security Council. pic.twitter.com/7zrzrGjn56 — Israeli Nazism (@IsraeliNazism) August 26, 2025



Σύμφωνα με το Channel 12, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές προς την Αίγυπτο ότι δεν ενδιαφέρεται για μια σταδιακή συμφωνία, αλλά μόνο για μια συνολική διευθέτηση.

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι φέρεται να προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η στάση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει και το Ισραήλ συνεχίζει την εκτεταμένη επίθεση στη Γάζα με στόχο να πιέσει τη Χαμάς να συναινέσει σε μια συνολική συμφωνία.

Πηγή: Times of Israel