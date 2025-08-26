Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας χωρίς να συζητηθεί η πρόταση εκεχειρίας – Χιλιάδες διαδηλωτές έξω από το γραφείο του Νετανιάχου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας χωρίς να συζητηθεί η πρόταση εκεχειρίας – Χιλιάδες διαδηλωτές έξω από το γραφείο του Νετανιάχου

Η ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις στο εσωτερικό της, με φόντο τις μαζικές διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήμερα, Τρίτη, συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, ωστόσο, σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς να συζητηθεί η πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών και συμφωνία ανταλλαγής ομήρων που έχει αποδεχθεί η Χαμάς.


Το Channel 12 μετέδωσε ότι η συνεδρίαση κράτησε λιγότερο από τρεις ώρες και δεν περιλάμβανε επίσημη ψηφοφορία, καθώς επισπεύσθηκε για να μπορέσουν οι υπουργοί να παραστούν σε δείπνο που διοργάνωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Μπινιαμίν στη Δυτική Όχθη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την ώρα που χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν σε όλο το Ισραήλ, ζητώντας συμφωνία για την επιστροφή των 50 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ενώ παράλληλα εκφράζονταν αντιδράσεις για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας.


Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και έξω από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου διεξαγόταν η συνεδρίαση.


Σύμφωνα με το Channel 12, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές προς την Αίγυπτο ότι δεν ενδιαφέρεται για μια σταδιακή συμφωνία, αλλά μόνο για μια συνολική διευθέτηση.

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι φέρεται να προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η στάση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει και το Ισραήλ συνεχίζει την εκτεταμένη επίθεση στη Γάζα με στόχο να πιέσει τη Χαμάς να συναινέσει σε μια συνολική συμφωνία.

Πηγή: Times of Israel

