Ζελένσκι: «Πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας» – Ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει ότι η Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά στο Ντνιπρό

Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες τους για την κατάρτιση των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρέπει να εντείνουμε τα μέγιστα το έργο μας και να διασφαλίσουμε σαφήνεια και διαφάνεια σε ό,τι σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Βρετανίας, Τόνι Ραντάκιν.

DeepState: Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν δύο χωριά στην περιοχή του Ντιεπροπετρόφσκ

Η Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά στη νοτιοανατολική περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, επιβεβαίωσαν σήμερα Ουκρανοί ερευνητές ανοιχτού κώδικα, καθώς τα στρατεύματα του Κρεμλίνου συνεχίζουν την επίθεση εν μέσω μιας τελματωμένης διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός, με περιορισμένο προσωπικό και οπλισμό, δυσκολεύεται να αποκρούσει τις ολοένα και πιο σκληρές ρωσικές προελάσεις σε μεγάλο τμήμα των ανατολικών περιοχών, καθώς η Μόσχα αυξάνει την πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν πλέον τα χωριά Ζαπορίζκε και Νοβοχεορχιέβκα, σύμφωνα με την DeepState, μια ομάδα που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέλαβε και τα δύο χωριά.

🇷🇺🇺🇦#Russia‘s Defense Ministry claimed that its #Vostok group of forces captured the village of #Zaporizke (also referred to as #Zaporozhskoe) in #Ukraine‘s #Dnipropetrovsk region, marking a rare advance into this central industrial area. pic.twitter.com/y3kH33EE9P — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 26, 2025

Διαψεύδει ο ουκρανικός στρατός

Ο στρατός της Ουκρανίας διέψευσε τις αναφορές ότι ρωσικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τα χωριά ως ψευδείς.

«Οι Ρώσοι έχουν εισέλθει (εκεί) και προσπαθούν να εγκατασταθούν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Βίκτορ Τρεχούμποφ, αναφερόμενος στο Ζαπορίζκε και τη Νοβοχεορχιέβκα.

«Οι δυνάμεις μας μάχονται για να διατηρήσουν τις θέσεις τους».

The Ukrainian Defense Forces have stopped the advance of Russian invaders and continue to control the village of Zaporizke, despite all the efforts of the enemy to capture this settlement. Active combat operations are also continuing in the area of the village of Novogeorgievka. pic.twitter.com/UJBibQ0cW8 — 23rd Brigade of the Armed Forces of Ukraine (@23rd_the318) August 26, 2025



Οι ρωσικές δυνάμεις δήλωσαν τον Ιούλιο ότι κατέλαβαν το πρώτο τους χωριό στο Ντνιεπροπετρόφσκ, το οποίο δεν συγκαταλέγεται στις πέντε ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία διεκδικεί ως δικό της έδαφος.

Ο χάρτης του DeepState δείχνει τουλάχιστον δύο άλλα χωριά του Ντνιεπροπετρόφσκ είτε κατεχόμενα είτε ως πεδίο μαχών, συγκριτικά μικροσκοπικές περιοχές σε μια περιοχή μεγαλύτερη των 31.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

‼️ Two villages were occupied for the first time in the Dnipropetrovsk region, — DeepState. These are Zaporizke and Novoyehorivka, which border the Donetsk and Zaporizhzhia regions. pic.twitter.com/j8VsKtjHyV — The Ukrainian Review (@UkrReview) August 26, 2025



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προηγουμένως απορρίψει τη σημασία της ρωσικής εισβολής στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την τον περασμένο μήνα ως τέτοια που είχε στόχο την επίτευξη μιας «νίκης των μέσων ενημέρωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ