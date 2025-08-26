Ζελένσκι: «Πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας» – Ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει ότι η Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά στο Ντνιπρό

Ζελένσκι: «Πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας» – Ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει ότι η Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά στο Ντνιπρό
Φωτογραφία: Reuters

Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες τους για την κατάρτιση των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Politico: Η ΕΕ ξεμένει από «όπλα» κατά του Πούτιν και στρέφει τις ελπίδες της στον Τραμπ – Τα «γερά χαρτιά» που έχει η Ουάσινγκτον

«Πρέπει να εντείνουμε τα μέγιστα το έργο μας και να διασφαλίσουμε σαφήνεια και διαφάνεια σε ό,τι σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Βρετανίας, Τόνι Ραντάκιν.

DeepState: Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν δύο χωριά στην περιοχή του Ντιεπροπετρόφσκ

Η Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά στη νοτιοανατολική περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, επιβεβαίωσαν σήμερα Ουκρανοί ερευνητές ανοιχτού κώδικα, καθώς τα στρατεύματα του Κρεμλίνου συνεχίζουν την επίθεση εν μέσω μιας τελματωμένης διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός, με περιορισμένο προσωπικό και οπλισμό, δυσκολεύεται να αποκρούσει τις ολοένα και πιο σκληρές ρωσικές προελάσεις σε μεγάλο τμήμα των ανατολικών περιοχών, καθώς η Μόσχα αυξάνει την πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν πλέον τα χωριά Ζαπορίζκε και Νοβοχεορχιέβκα, σύμφωνα με την DeepState, μια ομάδα που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Πηγή: DeepState

Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέλαβε και τα δύο χωριά.

Διαψεύδει ο ουκρανικός στρατός

Ο στρατός της Ουκρανίας διέψευσε τις αναφορές ότι ρωσικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τα χωριά ως ψευδείς.

«Οι Ρώσοι έχουν εισέλθει (εκεί) και προσπαθούν να εγκατασταθούν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Βίκτορ Τρεχούμποφ, αναφερόμενος στο Ζαπορίζκε και τη Νοβοχεορχιέβκα.

«Οι δυνάμεις μας μάχονται για να διατηρήσουν τις θέσεις τους».


Οι ρωσικές δυνάμεις δήλωσαν τον Ιούλιο ότι κατέλαβαν το πρώτο τους χωριό στο Ντνιεπροπετρόφσκ, το οποίο δεν συγκαταλέγεται στις πέντε ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία διεκδικεί ως δικό της έδαφος.

Ο χάρτης του DeepState δείχνει τουλάχιστον δύο άλλα χωριά του Ντνιεπροπετρόφσκ είτε κατεχόμενα είτε ως πεδίο μαχών, συγκριτικά μικροσκοπικές περιοχές σε μια περιοχή μεγαλύτερη των 31.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.


Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προηγουμένως απορρίψει τη σημασία της ρωσικής εισβολής στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την τον περασμένο μήνα ως τέτοια που είχε στόχο την επίτευξη μιας «νίκης των μέσων ενημέρωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

